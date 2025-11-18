Australische gevangene naar de rechter om Vegemite-verbod: 'Mensenrechten geschonden'

Zoals Nederlanders dol zijn op hagelslag en Britten brown sauce onontbeerlijk vinden bij het ontbijt, is voor AustraliÃ«rs Vegemite onmisbaar. Een gevangene klaagt nu zelfs de overheid aan vanwege een verbod op zijn favoriete broodbeleg.



De 54-jarige Andre McKechnie vindt dat zijn mensenrechten worden geschonden omdat hij zonder Vegemite "niet kan genieten van zijn Australische cultuur". Hij wijst erop dat de gevangenis verplicht is "voedsel te leveren dat adequaat bijdraagt aan zijn welbevinden", en Vegemite hoort daar volgens hem bij.



Het kleverige, bruine, zoute Vegemite is een bijproduct van bierbrouwen. In AustraliÃ« is het al een eeuw verkrijgbaar als het alternatief voor het Britse Marmite. Popgroep Men at Work maakte het beleg wereldberoemd met de "Vegemite-sandwich" uit hun hit Down Under.



Hoewel buitenlanders doorgaans minder enthousiast zijn, is het op toast of kaas essentieel voor veel AustraliÃ«rs. 80 procent van hen heeft een potje in huis.



Sinds 2006 is Vegemite verboden in gevangenissen in de deelstaat Victoria. Dat is omdat het goedje vaak gebruikt werd om drugs binnen te smokkelen: de allesoverheersende geur van het broodbeleg ontregelde de drugshonden. Daarnaast zou de gist in Vegemite gebruikt kunnen worden om illegaal alcohol te brouwen in de gevangenis.



Justitie in Victoria heeft nog niet gereageerd op de eisen van McKechnie, die vastzit voor een moord uit 1994. De rechtszaak dient volgend jaar.

Reacties

18-11-2025 16:25:57 allone

Oudgediende



WMRindex: 53.859

OTindex: 96.588

cultuur?!

Okay

Smaken verschillen.

