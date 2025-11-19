Kinderen uit Gaza verwelkomd in België met truien vol M16-geweren

Een groep kinderen uit Gaza is deze maand aangekomen op de luchthaven van Zaventem, niet met knuffels of stripboeken, maar met truien waarop M16-aanvalsgeweren zijn afgebeeld, van voor tot achter. Op de socialmedia-beelden juichen officials, wapperen ballonnen en helpen hulpverleners de kinderen de terminal door – alleen de kleding van de jongeren steekt daar scherp bij af.De video’s gaan inmiddels viraal. Critici waarschuwen dat het hier niet om een onschuldige modekeuze gaat, maar om een signaal dat haat en radicale ideologieën moeiteloos meeliften met vluchtelingenstromen.In het Belgische parlement werd het tafereel onderwerp van fel debat. Vlaams Belang-politicus Sam van Rooy hekelt de kleding en de toelating van de tieners: “Tieners uit Gaza met truien waarop een M16-machinegeweer prijkt, lopen gewoon ons land binnen. Dit terwijl de screening van migranten uit Gaza ontoereikend lijkt.” Van Rooy verwees naar eerdere gevallen van vluchtelingen die op social media antisemitische of jihadistische content deelden.Minister Van Bossuyt (Asiel en Migratie, N-VA) verdedigde het beleid: volgens hem is de screening “voldoende”. De oppositie reageerde sceptisch en trok de effectiviteit van het systeem in twijfel.