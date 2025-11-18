De politie in Zeeland heeft vannacht drie jongens in de leeftijd van 12, 14 jaar en 15 jaar achtervolgd die een bestelauto hadden gestolen. Aan de achtervolging kwam een abrupt einde toen de jonge bestuurder een boom ramde.

Op de Mortiereboulevard in Middelburg gaven agenten een stopteken aan de bestelauto. De bestuurder gaf daar geen gehoor aan en ging er met hoge snelheid vandoor. Agenten zetten een achtervolging in maar braken die af toen de auto in een bocht tegen een boom aanreed.

In de auto werden de drie jongens aangetroffen. De jongste van hen, de 12-jarige bijrijder, raakte gewond en is naar het ziekenhuis vervoerd. De 14-jarige jongen zat in de laadruimte van de auto. Waarom hij daar zat, maakt de politie niet bekend.

De 15-jarige jongen bestuurde de auto en is aangehouden.