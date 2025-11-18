Dramatische achtervolging: minderjarigen crashen met gestolen auto na vluchtpoging

De politie in Zeeland heeft vannacht drie jongens in de leeftijd van 12, 14 jaar en 15 jaar achtervolgd die een bestelauto hadden gestolen. Aan de achtervolging kwam een abrupt einde toen de jonge bestuurder een boom ramde.



Op de Mortiereboulevard in Middelburg gaven agenten een stopteken aan de bestelauto. De bestuurder gaf daar geen gehoor aan en ging er met hoge snelheid vandoor. Agenten zetten een achtervolging in maar braken die af toen de auto in een bocht tegen een boom aanreed.



In de auto werden de drie jongens aangetroffen. De jongste van hen, de 12-jarige bijrijder, raakte gewond en is naar het ziekenhuis vervoerd. De 14-jarige jongen zat in de laadruimte van de auto. Waarom hij daar zat, maakt de politie niet bekend.



De 15-jarige jongen bestuurde de auto en is aangehouden.

Reacties

18-11-2025 16:19:44 allone

Dit artikel dus



Laatste edit 18-11-2025 16:22 Een vijftienjarige die én weet hoe je een bestelbus moet besturen én hoe je die moet stelen. Hij heeft al veel vaardigheden ontwikkeld, zou dat door de verlanglijstjes van t vorige artikel komen?

