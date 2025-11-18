Politie Duitsland schiet doof meisje (12) neer, ligt in kritieke toestand in ziekenhuis

De Duitse politie heeft een 12-jarig doof meisje neergeschoten in Bochum, een stad in de aan Nederland grenzende deelstaat Noordrijn-Westfalen. Zij raakte hierbij zwaargewond en is afgevoerd naar het ziekenhuis. Daar verkeert ze momenteel in kritieke toestand.



Het meisje zou woonachtig zijn in een speciale woongroep waaruit ze zou zijn vertrokken. Volgens Duitse media zou ze afhankelijk zijn van medicijnen. Toen haar verzorgster gisteren het meisje als vermist had opgegeven, startte de politie een grote zoekactie.



Het meisje werd vannacht gevonden in het huis van haar moeder, die ook doof is. Ze mocht daar niet blijven en kwam volgens de politie met twee messen in haar hand op de agenten afgelopen.



Eén agent zou daarop naar het dienstwapen hebben gegrepen 'om een mogelijke aanval af te wenden'. Een andere aanwezige agent zou zijn taser hebben gebruikt.



De agenten verleenden eerste hulp bij het meisje totdat de ambulance er was. In het ziekenhuis is ze vervolgens met spoed geopereerd.



De politie onderzoekt het incident momenteel. Er zal onder meer worden gekeken of het schieten gerechtvaardigd was en hoe vaak er op het meisje is geschoten. Ook zal worden gekeken naar de details van de communicatie tussen de agenten en het meisje en haar moeder.



Duitse media schrijven dat de moeder in een eerder stadium al het gezag over haar dochter had verloren.

Reacties

18-11-2025 11:17:21 allone

Oudgediende



WMRindex: 53.859

OTindex: 96.588

niet gerechtvaardigd

Kom op zeg. Een meisje van 12 Zal ik ff helpen?: nee, dat schieten wasgerechtvaardigdKom op zeg. Een meisje van 12

18-11-2025 12:05:00 Emmo

Stamgast



WMRindex: 70.943

OTindex: 28.779



Zonder die omstandigheden zou ik je direct gelijk geven. Maar mét? Ik twijfel. @allone : Als er een kind op je afkomt , zwaaiend met twee messen? Die, gezien de situatie volgens het artikel, misschien zo gek als een deur is?Zonder die omstandigheden zou ik je direct gelijk geven. Maar mét? Ik twijfel.

18-11-2025 16:12:10 allone

Oudgediende



WMRindex: 53.859

OTindex: 96.588

schieten . Er zijn toch wel andere manieren om een kind te overmeesteren?! @Emmo : ja… ik twijfel ook. Want zelfs al had dat kind 2 messen. Dan hoef je toch niet te. Er zijn toch wel andere manieren om een kind te overmeesteren?!

