Nigeriaanse coach beschuldigt Congo na mislopen WK: 'Iemand gebruikte voodoo'

Voetbaltrainer Éric Chelle kon zijn emoties niet in bedwang houden nadat Nigeria het WK had misgelopen na het verlies, zondag, tegen de Democratische Republiek Congo. Aan het einde van de penaltyreeks stormde hij op de stafleden van Congo af.



"Iemand op de bank bij Congo gebruikte voodoo, het viel me bij elke strafschop op", zei de bondscoach na afloop bij ESPN, waarbij hij het gebaar uitbeeldde met een zwaaiende rechterarm. "En dan iets met water, of iets dergelijks. Nou ja, daarom was ik na afloop boos op hem."



Nigeria maakt door het verlies geen kans meer op een WK-ticket. Na 120 minuten spelen stond het in de play-offwedstrijd tussen Nigeria en Congo 1-1. In de strafschoppenserie werd het 4-3 in het voordeel van Congo.



Nigeria was op voorhand de grote favoriet om door te gaan, met onder anderen Champions League-topscorer Victor Osimhen, Ademola Lookman en voormalig Ajax-speler Calvin Bassey in de basiself. Via Brentford-middenvelder Frank Onyeka kwam het land in de derde minuut nog op voorsprong.



Meschak Elia maakte voor rust echter al de gelijkmaker en Congo dwong penalty's af. Door de overwinning maken de Congolezen nog altijd kans op deelname aan het WK, wat het land voor het laatst lukte in 1974.



In maart speelt Congo het intercontinentale kwalificatietoernooi in Mexico, waarin de laatste twee WK-tickets worden verdeeld.

