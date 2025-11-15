Busje van boodschap­pen­be­zor­ger rolt tot twee keer toe van dijk in Werkendam

Een busje van een boodschappenbezorger is zaterdagochtend tot twee keer toe van de dijk gerold in Werkendam. Eerst ging het mis toen de bestuurder het voertuig wilde keren en achteruit het talud afreed, later nog eens tijdens bergingswerkzaamheden.De bestuurder wilde rond 9.30 uur keren op de dijk, maar reed iets te ver door naar achteren. Het voertuig schoot door en reed achteruit het talud af. Op foto’s is te zien dat het busje hierbij wat lading heeft verloren: er liggen bakken vol met boodschappen onderaan het talud. De bezorger bleek niet gewond.Naast politie kwam even later een berger ter plaatse om het voertuig af te voeren. Dat verliep echter niet zoals gepland, vertelt een ooggetuige. Nadat het busje terug op de dijk was getrokken, reed de bestuurder van het bergingsvoertuig een klein stukje naar voren zodat het busje goed achter de aanhanger zou komen te staan. Toen ging het opnieuw mis: de kabel schoot los en het bestelbusje rolde opnieuw van het talud, dit keer aan de andere kant van de dijk.Ook hierbij raakte niemand gewond. Het bestelbusje heeft wel wat schade.