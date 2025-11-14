Nieuwe Japanse premier wil om 03.00 uur ’s nachts vergaderen: ‘Ik slaap zelf maar twee uur’

Een nachtelijke vergadering van kersvers premier Sanae Takaichi (64) heeft felle reacties uitgelokt in Japan, waar mensen werkelijk overlijden aan de werkdruk. De premier trommelde politici om 03.00 uur ’s nachts op voor een meeting en verklaarde vervolgens dat ze zelf maar twee tot vier uur per nacht slaapt.



Takaichi, die de eerste vrouwelijke premier van Japan is, deed de wenkbrauwen vorige week fronsen door om 03.00 uur ’s nachts een vergadering te plannen ter voorbereiding van een parlementaire zitting.



Tijdens de vergadering, die ongeveer drie uur duurde, vertelde de premier aan de aanwezige wetgevers en andere medewerkers dat ze elke nacht ‘ongeveer twee uur, maximaal vier uur’ slaapt. „Ik heb het gevoel dat langer slapen slecht is voor mijn huid”, zei ze.



Takaichi kreeg felle kritiek op haar stunt. Yoshihiko Noda, voormalig premier en huidig oppositieleider, noemde het ‘gestoord’. „Zij mag zoveel werken als ze wil, maar ze mag er geen andere mensen bij betrekken”, reageerde hij. „Iedereen ligt op dat tijdstip nog in bed.”



De kwestie ligt extra gevoelig in Japan, waar de meerderheid van de bevolking erg veel uren werkt. Japanners hebben zelfs een woord – ‘karoshi’ – voor mensen die overlijden door overwerk en werkdruk, een tragisch fenomeen dat de voorbije jaren meermaals is voorgekomen in het land.



Takaichi verkondigde eerder al dat ze niet gelooft in een werk-privébalans. Bij haar aanstelling als premier nam ze zich voor om enkel nog ‘te werken, werken en werken’.



Toch wil de eerste minister de arbeidssituatie in haar land hervormen. „Het zou ideaal zijn als we een situatie kunnen creëren waarin mensen een goede balans kunnen vinden tussen kinderopvang en andere zorgtaken en waarin ze ook kunnen werken, van hun vrije tijd kunnen genieten en kunnen ontspannen”, belooft ze.

Reacties

14-11-2025 09:24:56 MIADIA

dat mens is niet helemaal goed bij dr hoofd

