Apple is online weer eens onderwerp van lichte spot. De techgigant kondigde dinsdag een nieuw accessoire aan: een tasje voor de iPhone. Waar het bedrijf dat tasje zelf in de markt zet als fashionstatement, wordt er online vooral om gelachen. Want is dit niet gewoon een heel dure sok?
De iPhone Pocket, zoals het nieuwste accessoire van Apple heet, is een tasje waarmee je jouw iPhone aan de arm of over de schouder op het lichaam kunt dragen. Het item, gemaakt in samenwerking met het Japanse modehuis Issey Miyake, bestaat uit 'een stuk uniek 3D-gebreide stof' en komt in acht verschillende kleuren.Foto
Het item is in geselecteerde Apple Stores verkrijgbaar en niet bepaald goedkoop, zoals we van het bedrijf gewend zijn. De variant die je enkel aan de arm kunt dragen kost 160 euro. Wil je de pocket over de schouder dragen dan ben je 250 euro lichter.
Hoewel het product ongetwijfeld weer goed zal verkopen, gaat het internet sinds de aankondiging los op de 'dure sok'.
Zo verscheen op X al een foto van de pocket naast een foto van Borat
, het fictieve personage van Sacha Baron Cohen, in diens fameuze mankini om de opvallende gelijkenis aan te tonen.
De ophef doet wat dat betreft denken aan de tijd dat Apple hun eerste draadloze AirPods presenteerde waarvan het design verdacht veel leek op het opzetstukje van je elektrische tandenborstel.
Tussen de humoristische plaatjes klinkt ook serieuze kritiek. Want is dit niet het zoveelste bewijs dat Apple weet dat trouwe fans uiteindelijk toch wel veel geld zullen betalen voor dit soort producten zolang er maar een Apple-logootje op prijkt?
Tegengestelde geluiden klinken er echter ook. De samenwerking met Issey Miyake zou een knipoog zijn naar de geschiedenis van Apple. De zwarte coltrui waar oprichter Steve Jobs steevast in liep, was van de Japanse ontwerper.
In dat opzicht moet het tasje ook veel meer gezien worden als een modeaccessoire dan slechts een hoesje voor de telefoon. Zo verklaarde social media-analist Matt Navara tegenover de BBC dat de pocket meer gaat om 'exclusiviteit' en 'branding' dan om functionaliteit.
"Dit soort prijzen zijn niet uitzonderlijk in de wereld van luxe, mode, of samenwerkingen met ontwerpers", zei hij tegen de Britse omroep.
