Kinderen op grond geduwd en beroofd van snoep tijdens Sint-Maarten in Haarlem, één kind naar ziekenhuis

Een gezellige avond met liedjes, lampionnen en snoep is dinsdag in een drama veranderd voor meerdere kinderen in Haarlem. Zij werden beroofd van hun snoep, bevestigt de politie na berichtgeving door NH Nieuws. Om hoeveel kinderen het precies gaat, wil de politie omwille van de herleidbaarheid niet zeggen. Wel is één kind voor controle naar het ziekenhuis gebracht.

Gisteravond rond 20.00 uur werd een burgernetmelding verstuurd naar aanleiding van de beroving. In de omgeving van het Engelandpark en de Londenstraat werd naar een groep van ongeveer tien jongens van tussen de 15 en 16 jaar gezocht, gekleed in zwarte kleding en met skeletmaskers.



Een politiewoordvoerder bevestigt aan RTL Nieuws dat het om ongeveer tien personen met gezichtsbedekking ging.



De kinderen werden volgens de woordvoerder ook op de grond geduwd. Ze liepen daarbij geen letsel op, maar een kind dat klaagde over pijn is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. "Ze zijn logischerwijs enorm geschrokken", zegt de woordvoerder. Voor de slachtoffers is slachtofferhulp beschikbaar.



De politie laat weten dat er nog niemand is aangehouden, maar dat de betrokkenen wel van plan zijn aangifte te doen. "Dat wordt op een later moment gedaan. Je moet je voorstellen dat zoiets wel impactvol is voor de betrokkenen."



Dinsdag zijn enkele personen wel door de aanwezige politie gecontroleerd. Daarbij is hun identiteit vastgesteld. De politiewoordvoerder zegt niet uit te sluiten dat er later aanhoudingen volgen, afhankelijk van de aangiftes en het aanvullende onderzoek.

Reacties

Wat vreselijk

Daar heb ik geen woorden voor

