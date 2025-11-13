Chinese brug van 758 meter stort in, slechts maanden na opening

In China is een brug voor een groot deel ingestort die nog maar een paar maanden open was. De Hongqi brug staat in de zuidwestelijke regio Sichuan en staat in verbinding met Tibet. De autoriteiten melden dat er geen gewonden zijn gevallen.Dat er geen slachtoffers zijn, is te danken aan de beslissing om de brug gisteren al te sluiten voor verkeer. Dit werd gedaan omdat inspecteurs scheuren hadden gevonden in de constructie. Ook in de omringende heuvels en wegen waren scheuren aangetroffen.Uiteindelijk zorgden kleine aardverschuivingen dat de 170 meter hoge brug het gedeeltelijk begaf.De brug was nog maar een paar maanden geopend voor verkeer, nadat hij begin dit jaar opgeleverd was.