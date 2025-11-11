Een klant van een restaurant in Spanje zorgde recent voor een flinke online discussie nadat hij na een maaltijd van 173,90 euro slechts 10 cent fooi achterliet. De rekening en de twee muntjes
werden gedeeld op het X-account Soy Camarero, dat vaak verhalen van horecamedewerkers publiceert.
Bij de foto stond de opmerking: “Alles was goed, goede service, houd het wisselgeld.” Wat bedoeld leek als een grap, werd door velen opgevat als een belediging. Binnen korte tijd werd de post tienduizenden keren bekeken en stroomden de reacties binnen, variërend van verontwaardigd tot begripvol.
Veel gebruikers vonden dat zo’n kleine fooi erger is dan helemaal niets geven. “Voor dat bedrag kun je beter niks achterlaten,” schreef iemand. Anderen benadrukten juist dat een fooi niet verplicht is en dat iedereen vrij is om te geven wat hij wil. “We moeten normaliseren dat fooi optioneel is,” reageerde een ander.
De beheerder van Soy Camarero verduidelijkte later dat de foto door iemand anders was ingezonden. Hij gaf aan zelf geen oordeel te willen vellen, maar merkte op dat het gebaar van 10 cent “meer kwaad dan goed” doet, omdat het als spottend kan worden opgevat.
In Spanje is fooi geven niet verplicht, maar het is wel gebruikelijk om een klein bedrag achter te laten als waardering voor goede service. Toch verdwijnt deze traditie steeds vaker nu veel mensen digitaal betalen en geen kleingeld meer bij zich hebben. De discussie laat zien dat de Spaanse samenleving verdeeld is over wat “gepast” is als fooi — zeker in dure restaurants.
Of het nu een bewuste steek was of gewoon onverschilligheid, de 10 cent van deze klant heeft in ieder geval meer losgemaakt dan de maaltijd zelf.
