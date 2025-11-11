Vrouw zonder hersenen die maar 4 jaar zou worden, viert 20ste verjaardag

Een wonder dat niemand had verwacht. Een vrouw uit de Amerikaanse staat Nebraska, Alex Simpson, heeft haar 20ste verjaardag gevierd. Ze werd geboren met een zeldzame aandoening, waardoor ze een groot deel van haar hersenen mist. Haar dokters hadden destijds gezegd dat ze niet ouder dan vier jaar zou worden.Toen Alex geboren werd, dachten haar dokters aanvankelijk dat ze gezond was. Maar al snel kregen de ouders van Alex het slechte nieuws te horen: Alex bleek aan hydranencefalie te lijden, een zeldzame aandoening waarbij de hersenen afwezig of ernstig misvormd zijn.De meeste mensen die deze ziekte hebben, worden slechts enkele maanden oud. Bij mensen met hydranencefalie is de holte waar normaal gesproken de hersenhelften zouden zitten met vocht gevuld. Daardoor hebben ze een ontwikkelingsachterstand, groeiproblemen, doofheid en blindheid."De dokter kwam binnen met zijn verpleegsters en zei: ‘Jullie moeten gaan zitten. Dit is behoorlijk ernstig’," herinnert de vader van Alex zich. "Technisch gezien heeft ze ongeveer de helft van de grootte van mijn pink in haar kleine hersenen, in het achterste deel van haar hersenen. Maar dat is alles wat er is."De ouders van Alex noemen het een wonder dat hun dochter er nog steeds is. "Twintig jaar geleden waren we bang, maar het geloof heeft ons echt op de been gehouden. Ze is een vechter."