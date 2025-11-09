Het lijkt een scenario uit een horrorfilm. In de kelder van de Universiteit van TÃ¼bingen zijn een twintigtal Chileense kluizenaarspinnen gevonden. Het gif van de spinnen kan zorgen voor leverfalen en daarmee dodelijk zijn. In de congreszaal boven de kelder krijgen dagelijks duizenden studenten les.
De spinnen werden volgens de Duitse krant Bild gevonden door een klusjesman die bezig was in de kelder. Hij zag een spin lopen en maakte er een foto
. Het plaatje bereikte uiteindelijk spinnenexpert Hubert HÃ¶fer van het Natuurhistorisch Museum in Karlsruhe. Hij reisde onmiddellijk naar TÃ¼bingen, daalde af naar de kelder en vond verschillende Loxosceles laeta, de Latijnse naam voor de Chileense kluizenaarspin.
De Chileense kluizenaarspin wordt beschouwd als mensschuw en is een nachtdier. Volgens de Universiteit van TÃ¼bingen zijn beten zeldzaam. Toch wil de universiteit van de spinnen af, schrijft Bild. Het gif kan leverfalen veroorzaken en dodelijk zijn. De dieren worden nu gevangen met kleefvallen.
Zoals de naam doet vermoeden komt de spin voor in Zuid-Amerika. Inmiddels is het dier ook in landen buiten Zuid-Amerika gezien. De dieren in de kelder van de universiteit zijn de eersten van hun soort in Duitsland meldt de krant. De spinnen zijn zelfs slechts een keer eerder in Europa gezien. In 1963 werd een kolonie in de Finse hoofdstad Helsinki ontdekt in, hoe toevallig, de kelder van een universiteit.
