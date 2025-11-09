Onverwachte, heftige golven rond Tenerife: 3 doden, zeker 15 gewonden

In de zee rond het Canarische eiland Tenerife zijn drie mensen om het leven gekomen en zeker vijftien personen gewond geraakt toen ze werden overvallen door onverwachte, heftige golven. Onder de gewonden zijn in ieder geval Franse vakantiegangers. Van de meeste slachtoffers is de nationaliteit nog niet bekendgemaakt.Tegen het einde van de middag werd een groep van tien mensen verrast door een onverwachte, heftige golf in de haven van het dorp Puerto de la Cruz aan de noordzijde van Tenerife. De tien liepen over de pier die in de haven ligt. Toen ze werden overvallen door de golf, vielen ze allemaal in het water. Daar werden ze door lokale politieagenten en enkele omstanders uitgehaald.Een van de tien, een vrouw, leefde toen al niet meer. Er is geprobeerd haar te reanimeren, maar dat is niet gelukt. Van de overige negen mensen die in het water vielen, zijn er volgens de lokale autoriteiten drie zeer ernstig aan toe, vier hebben lichtere verwondingen. Ze zijn met helikopters en ambulances naar verschillende ziekenhuizen op het eiland gebracht.De tweede dode is een man die vanmiddag drijvend in het zeewater aan de zuidzijde van Tenerife werd opgemerkt. Strandwachten uit het dorp Granadilla de Abona haalden hem uit het water en hebben geprobeerd hem te reanimeren, maar zonder resultaat.De derde dode viel aan het begin van de avond. Hulpdiensten kregen toen een melding dat een man in zee was gevallen bij het dorp La Guancha, aan de noordkant van het eiland. Met boten van de kustwacht en een helikopter werd naar de man gezocht. Een reddingsteam vond hem, maar in de helikopter bleek dat zijn verwondingen zo ernstig waren dat hij niet meer te redden was.Halverwege de middag werd bij het dorp Taganana nog een groep van zes Franse vakantiegangers het water in gesleurd door een plotselinge, zeer hoge golf. Die kwam over de groep heen, toen ze stonden te kijken bij een grote rots, de Roque de Las Bodegas. Vier van de zes Fransen liggen gewond in ziekenhuizen. Wat de nationaliteiten zijn van de andere slachtoffers is nog niet bekend gemaakt.Voor de Canarische Eilanden werd voor de komende dagen onrustiger weer verwacht, maar vandaag was de lucht blauw. Veel mensen waren daarom in de buurt van het water. Na de incidenten van vandaag is voor alle Canarische Eilanden een waarschuwing uitgegeven. Mensen zijn opgeroepen de zee niet in te gaan en ook niet in de buurt van het water te komen.