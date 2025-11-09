Spaanse ouders verkochten dochter (14) voor 5000 euro en vijf flessen whisky

Een 14-jarig meisje uit Spanje is in januari door haar ouders verkocht voor 5000 euro, vijf flessen whisky en wat voedsel, zodat zij met de zoon van de kopers kon trouwen. De Spaanse politie meldt dat de ouders (35) van het meisje, de kopers (42 en 40) en hun zoon (20) zijn aangehouden.

Het meisje werd door de kopers gedwongen bij een supermarkt te bedelen en met een zoon van hen te trouwen. De politie heeft haar bij een supermarkt gevonden nadat ze maandenlang vermist was, zo schrijven Spaanse media. De tiener ging niet naar school.



De vijf arrestanten worden beschuldigd van mensenhandel met een gedwongen huwelijk sluiten tot doel.



Zoektocht

Het Spaanse Euronews schrijft dat de mensenhandel aan het licht is gekomen toen het meisje voor de jeugdrechter moest verschijnen, maar niet kwam opdagen. Er werd een zoektocht gestart. Haar ouders beweerden dat ze naar Frankrijk of België was vertrokken en beloofden contact met haar op te nemen.



De politie zocht door en deelde een oproep. Daarop merkte een burger in oktober het meisje, bedelend, op bij een supermarkt in de Catalaanse stad Les Borges Blanques. Agenten hebben het meisje naar een opvangcentrum gebracht waar ze zorg en ondersteuning krijgt.



Lokale media uit Navarra, zoals Diario de Navarra, spraken met een agent die betrokken is bij de zaak. Volgens hem heeft er een bruiloft tussen het meisje en de zoon van de kopers plaatsgevonden. "Ze accepteerde de situatie. Ze beschouwde zichzelf niet als slachtoffer. Ze groeide op in die omgeving", zegt hij. Het zou gaan om een Romagemeenschap.



Een zaak als deze komt volgens hem weleens voor. "Het komt niet vaak voor, maar het is ook niet uitzonderlijk zeldzaam. Sommige mensen begrijpen niet dat dit een misdaad is. We weten dat veel van deze meisjes hun 'schuld' afbetalen door te bedelen, zoals in dit geval. Soms gebeurt dat door te prostitueren."

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.