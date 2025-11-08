Nieuwe woonvorm in China: alleenstaande moeders gaan samenwonen met andere moeders

In China ontstaat een opvallende nieuwe woonvorm: alleenstaande moeders besluiten om hun krachten te bundelen. Op sociale media duiken steeds meer oproepen op van vrouwen die andere moeders zoeken om samen een huis te delen en elkaars kinderen mee op te voeden.

“Ik hoop een andere alleenstaande moeder te vinden om een appartement mee te delen, zodat we voor elkaar kunnen zorgen”, schrijft een vrouw op het populaire platform Xiaohongshu, dat in het Westen bekendstaat als Rednote. “Als onze kinderen ongeveer even oud zijn, is dat nog beter, dan kunnen ze samen optrekken. Alleenstaande moeders weten hoe zwaar het is: soms heb je niet eens tijd om te eten.”

Volgens schattingen zijn er inmiddels zo’n 30 miljoen alleenstaande moeders in China. De echtscheidingscijfers zijn in twintig jaar tijd verviervoudigd en in meer dan 80 procent van de gevallen blijven de kinderen bij de moeder. Hoewel er wettelijke regels zijn voor alimentatie, leeft een groot deel van deze gezinnen onder de armoedegrens, vooral in de grote steden.



In de stad Nanjing wonen Zhu Danyu en Fei Yuan sinds 2022 samen met hun drie dochters. Ze ontmoetten elkaar toen Zhu op zoek was naar zakenpartners voor haar onderwijsbedrijf. Beiden waren net gescheiden, Zhu had twee dochters, Fei één. “Ik was diep onder de indruk van hoe Fei haar dochter opvoedde”, zegt Zhu. “Mijn eigen kinderen hadden het moeilijk na de scheiding, zowel op school als emotioneel.”

Tijdens de coronaperiode hielpen de vrouwen elkaar steeds vaker, tot ze besloten hun gezinnen samen te voegen. “We delen dezelfde waarden en vullen elkaar goed aan”, zegt Fei. “Ik hou van orde en ben precies, maar ik kan absoluut niet koken. Danyu kookt juist graag en maakt heerlijke maaltijden voor de kinderen.”



Tegenwoordig runnen ze niet alleen hun huishouden samen, maar ook een gezamenlijk bedrijf. De meisjes doen hun huiswerk naast elkaar en de moeders verdelen de zorgtaken. “Sinds onze gezinnen samen zijn gegaan, is er weer leven in huis”, zegt Fei. “Drie meisjes die lachen, rennen en spelen, het is een warm, druk nest geworden.”



Hoewel de traditionele familie-idealen in China nog sterk zijn, groeit de tolerantie. Toch krijgen vrouwen als Fei en Zhu online nog geregeld nare opmerkingen of roddels over hun relatie. “Wat voor ons telt”, zegt Zhu, “is dat onze kinderen gelukkig en gezond zijn en goed presteren op school. En dat ons bedrijf blijft groeien.”

Volgens dr. Ye Liu, expert aan King’s College London, is de beweging vooral een reactie op de financiële druk. “Zonder sterke sociale voorzieningen of familieondersteuning zoeken moeders informele manieren om de lasten te delen. De stijgende kosten van levensonderhoud versterken die noodzaak.”

Niet alle samenwoonconstructies houden stand – soms botsen kinderen of ontstaan er spanningen over geld – maar voor veel vrouwen blijkt het een prima oplossing.

Zoals Fei het zegt: “Sinds we samenwonen, zijn onze dochters zelfverzekerder en vrolijker geworden. En eerlijk? Ze krijgen nu gewoon dubbel zoveel liefde.”

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.