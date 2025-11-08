Vader en zoon doodgestoken door zwerm wespen tijdens ziplinen in Laos

Een Amerikaanse vader (47) en zijn zoon (15) zijn tijdens een vakantie in Laos doodgestoken door een zwerm wespen. Het ging gruwelijk mis toen de twee tijdens het ziplinen in een park werden aangevallen door wespen en meer dan honderd keer werden gestoken.

"De zoon was bewusteloos en overleed na een half uur, terwijl de vader bij bewustzijn was en ongeveer drie uur later overleed", vertelde een behandelend arts tegen Amerikaanse media. "We hebben ons best gedaan om ze te redden, maar het lukte niet."



De vader en zoon zijn vorige maand al overleden, maar vandaag werd pas meer duidelijk over de doodsoorzaak en de identiteit van de twee. Zo schrijft het Amerikaanse CBS News dat het om Dan Owen en zijn zoon Cooper gaat. Owen is directeur van een internationale school in buurland Vietnam.



De twee waren naar het Green Jungle Park gereisd in Laos, net buiten de stad Luang Prabang. Dat is een populaire toeristische trekpleister in het land in Zuidoost-Azië, dat sinds 1995 op de Werelderfgoedlijst van UNESCO staat.



Ze werden aan het einde van een zipline aangevallen, vermoedelijk doordat ze per ongeluk een nest verstoorden. De twee werden direct afgevoerd naar het ziekenhuis.



Een betrokken arts vertelde Amerikaanse media dat de twee 'heel, heel veel pijn' hadden. "Het ging om meer dan honderd steken, over het hele lichaam. Zo erg had ik het nog nooit gezien." Alle hulp mocht uiteindelijk niet meer baten, de twee overleefden de enorme hoeveelheid steken niet.



Het is volgens CBS News nog niet duidelijk door welke soort wesp de twee waren gestoken. Het kan gaan om de Aziatische reuzenhoornaar, die voorkomt in Laos, maar er zijn ook andere wespensoorten in het gebied.



In een Facebookbericht prees Owens werkgever, Quality Schools International, hem voor zijn jarenlange werk op verschillende internationale scholen. "Hij was zeer geliefd in onze gemeenschap en zal enorm gemist worden."

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.