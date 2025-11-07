Seks bij 140 kilometer per uur: Duitse politie stopt wilde rit op A1

De politie van Münster keek maandagmorgen even heel raar op. Op de Duitse A1, op een klein uurtje rijden van Enschede, werd een Ford gesignaleerd die gevaarlijk slingerde. De reden? De bestuurder en zijn bijrijdster hadden iets heel anders aan hun hoofd dan het verkeer...



Of nou ja... ze waren bezig met, zoals de Duitsers het noemen, Geschlechtsverkehr. Geslachtsgemeenschap. Seks dus.



Een oplettende weggebruiker meldde het tweetal bij de politie nadat hij zag dat de auto bij 140 kilometer per uur slingerde over de weg. Een vrachtwagen moest zelfs noodgedwongen naar de vluchtstrook uitwijken door het gevaarlijke rijgedrag van de twee.



Toen de man de Ford inhaalde, zag hij waarom: de twee waren druk met een gezamenlijke activiteit die normaal niet zo snel in de auto plaatsvindt. En al helemaal niet bij 140 kilometer per uur.



Agenten konden de 37-jarige man, met Duitse nationaliteit, en zijn 33-jarige partner korte tijd later aan de kant zetten bij een tankstation in Münster. Tegen de bestuurder loopt nu een strafzaak wegens gevaarlijk rijgedrag.



Want, zo besloot de Duitse politie: ‘autofahren und Geschlechtsverkehr – das passt nicht zusammen.”

