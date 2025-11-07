Strijd om de zetels niet gestreden: partijen nog niet eens over stoelendans Tweede Kamer

Na de verkiezingen is de strijd om de zetels in de Tweede Kamer nog niet helemaal gestreden. Deze keer gaat het om de stoelen in de plenaire zaal van de Tweede Kamer. Partijen moeten het eens worden over wie de komende jaren waar plaatsneemt in de grote vergaderzaal. Na twee overlegrondes is er nog altijd geen overeenstemming.



Voordat de nieuwe Tweede Kamer op 12 november wordt geïnstalleerd, moeten de fracties nog besluiten waar alle verkozen parlementariërs gaan zitten. Is dat links, wordt het rechts, en belangrijker nog, wie zit vooraan of achteraan? De placering blijkt voor de partijen in de Kamer een ingewikkelde puzzel.



De basis is makkelijk. Grofweg is de Tweede Kamer op te splitsen in twee delen, bepaald door de politieke kleur van de partijen. Linkse partijen als GroenLinks-PvdA, SP en Partij voor de Dieren zitten links van de voorzitter, rechtse partijen als PVV, JA21 en Forum voor Democratie zitten rechts van de voorzitter. Het CDA eindigt dan weer in het midden.



Maar zie maar 15 fracties in de Kamer tevreden te krijgen, want zeker als kleine fractie heb je baat bij een plek die veel in beeld is, zegt een betrokkene.



Het is daarom niet eenvoudig om alle partijen op een lijn te krijgen, zo blijkt na twee overlegrondes over de zaak. Op tafel liggen nu zeven varianten, geen van allen heeft nu al de nodige unanieme steun.



Zo willen de grote partijen het liefste met zijn allen in een vak zitten, maar dat blijkt lang niet altijd mogelijk. Overeenstemming is er nog niet.



50PLUS-leider Jan Struijs wacht het intussen rustig af. Zijn partij lijkt met twee zetels terug te keren aan de linkerkant, maar wel op de achterste bankjes. "Of ik nu 16 of 17 trappen af moet, dat maakt me niet uit. Het verschil maak je op de inhoud en we hebben aan aandacht geen gebrek." Bijkomend voordeel, de fractie zit dan lekker dichtbij de wc, grapt de voorman van de ouderenpartij.



Ook Partij voor de Dieren is best bereid om hun huidige plek achterin opnieuw te accepteren als concessie. "Ik vind het wat verspilde tijd, laten we aan de slag gaan met oplossingen voor echte problemen zoals de klimaat- en natuurcrisis.", aldus Kamerlid Ines Kostić.



Hoe lastig ook, de gesprekken verlopen wel in goede harmonie, inclusief de nodige humor, benadrukken de partijen. Een zwevende PVV-zetel achterin de zaal werd al grappend aan Geert Wilders toegewezen. Ook staat zo'n backbench garant voor een 'dramatisch loopje' richting de microfoon, zo klinkt het.



Het is uiteindelijk aan het hoofd griffie van de Tweede Kamer om de verdeling af te stemmen. De partijen hebben nog tot woensdag om er samen uit te komen.

