In Thailand is de organisator van de Miss Universe-verkiezing door het stof gegaan na een incident waarin hij Miss Mexico publiekelijk tot de orde had geroepen. De organisator werd na het incident zwaar bekritiseerd door de andere missen, de organisatie en fans van de verkiezing.
Tijdens een bijeenkomst voorafgaand aan de verkiezing besloot organisator Nawat Itsaragrisil
met een microfoon in zijn hand zijn ongenoegen te uiten over Fatima Bosch, die voor Mexico aan de schoonheidswedstrijd meedoet. Ten overstaan van alle kandidaten zegt hij dat hij gehoord had dat ze geen promotionele content had gepost over Thailand.
Miss Universe Thailand streamde het evenement live op Facebook en legde alles vast.
"Wie gaat er niet akkoord om te werken?", vraagt hij eerst aan de kandidaten. "Doe je hand omhoog!" Daarop volgt geen reactie en de zaal blijft stil. Dan zegt hij "Mexico, waar ben je?" Als Bosch opstaat, vervolgt hij: "Ik hoorde dat je niet alles gaat posten over Thailand en over onze activiteiten. Is dat waar?"
Even later zegt Nawat dat de Mexicaanse Miss Universe-directeur haar heeft bevolen geen aandacht te besteden aan het gastland. Bosch, nog altijd staand op haar plek achter in de zaal, ontkent dit en zegt dat het om een misverstand gaat. De organisator maant alle kandidaten nog: "Pas maar op, jullie zijn in Thailand."
Daarop ontstaat een woordenwisseling tussen Bosch en Itsaragrisil, die daardoor steeds geïrriteerder raakt. Als Bosch probeert haar ongenoegen te uiten over wat de Thaise Miss Universe-directeur heeft gezegd, zegt hij: "Ik heb je niet gevraagd te praten, blijf alsjeblieft beleefd. Ik ben nog aan het praten. Luister! Waarom sta je om tegen mij te praten?"
"Omdat ik een stem heb", zegt Bosch. Als blijkt dat ze weigert te gaan zitten en te zwijgen roept Nawat de beveiliging erbij. Daarop is er verontwaardiging te horen in de zaal. Ook Bosch protesteert nogmaals: "Ik vertegenwoordig hier mijn land en het is niet mijn probleem dat jullie problemen hebben met mijn organisatie."
Als veel andere kandidaten besluiten de zaal te verlaten, als blijk van steun aan Bosch, probeert Nawat ze tegen te houden. Vervolgens zegt hij: "Als iemand de wedstrijd wil voortzetten, ga dan zitten. Als jij weggaat, dan gaan de rest van de meisjes door."
De beelden van Nawat hebben geleid tot woede en verontwaardiging bij fans van de missverkiezing. Ook wordt de reactie van Bosch geprezen.
De Miss Universe-organisatie MUO heeft het gedrag van Nawat veroordeeld. In een videoboodschap zei MUO-voorzitter Raul Rocha dat Nawat "de ware betekenis van het begrip 'gastheer' vergeten was".
Rocha zei dat Nawat Bosch had "vernederd, beledigd en respectloos had behandeld" en zich schuldig had gemaakt aan "ernstig misbruik door de beveiliging te roepen om een weerloze vrouw te intimideren". Ook zei hij dat de deelname van Nawat aan de verkiezing "zoveel mogelijk" wordt beperkt of zelfs helemaal worden stopgezet. Daarnaast zou de MUO juridische stappen tegen hem ondernemen.
Een van de kandidaten die dinsdag de zaal verliet, was de regerend Miss Universe Victoria Kjaer Theilvig uit Denemarken. "Dit gaat over vrouwenrechten," zei ze bij het verlaten van het evenement. "Zo horen we het niet te doen. Een ander meisje afkraken is ronduit respectloos. Daarom pak ik mijn jas en loop ik weg."
Bosch zei later in een interview: "Ik wil mijn land laten weten dat ik niet bang ben om mijn stem te laten horen. We leven in de 21e eeuw. Ik ben geen pop die je kunt opmaken, stylen en waarvan je de kleren kunt laten verwisselen."
Nawat heeft zelf meermaals zijn excuses aangeboden, soms ook huilend. "Ik ben ook maar menselijk", zei hij in een reactie. "Maak je maar geen zorgen: ik zal goed voor Miss Mexico zorgen."
Ondanks de controverse gaat de verkiezing door. Op 21 november wordt een nieuwe Miss Universe gekozen.
