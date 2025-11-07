Drie Chinese astronauten vast in ruimtestation door ruimte-afval

Drie Chinese astronauten zitten sinds 5 november vast aan boord van het ruimtestation Tiangong. Hun terugkeer naar de aarde is uitgesteld door schade aan hun terugkeercapsule, vermoedelijk veroorzaakt door space debris, oftewel rondzwevende stukjes ruimtepuin. De taikonauten Wang Jie, Chen Zhongrui en Chen Dong verblijven sinds april in het station. Hun missie zou eindigen met een veilige landing, maar nu voert de Chinese ruimtevaartorganisatie een grondige risicoanalyse uit



De missie Shenzhou 20 liep volgens schema: de bemanning deed onderzoek, voerde reparaties uit en bereidde zich voor op de overdracht aan de opvolgers van Shenzhou 21, die net gearriveerd waren. Maar kort voor vertrek werd hun capsule geraakt door een onbekend object. Specialisten vermoeden dat dit space debris was, resten van oude raketten, afgedankte satellieten en gereedschappen. Een officieel statement van CMSA: “De analyse van de impact en de risicobeoordeling zijn in volle gang, om de gezondheid en veiligheid van de astronauten te kunnen garanderen.”



Het is nog niet duidelijk wanneer de astronauten kunnen terugkeren. Zolang het onderzoek duurt, blijven beide bemanningen in het Tiangong-station. Experts benadrukken dat zelfs minuscule deeltjes met snelheden tot 27.000 km/u gevaarlijk zijn en pleiten voor internationale maatregelen om ruimtepuin te beperken.

