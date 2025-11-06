Orthopeed waarschuwt: Havermelk straks oorzaak van gebroken heupen

Havermelk heeft de koffietentjes en supermarkten veroverd, maar Europese orthopeden luiden de noodklok: het succes van plantaardige melk kan op termijn leiden tot meer gebroken heupen bij jongeren en ouderen. Traumatoloog Thierry De Baets in Knack: “Een latte met alleen maar havermelk? Een ramp voor de botten van de jeugd.”

De botvoorraad wordt in de eerste dertig levensjaren opgebouwd, vooral door beweging en voeding. Calcium is daarbij cruciaal; zonder voldoende aanvoer in je jeugd loop je later verhoogd risico op osteoporose; een aandoening waarbij botten sneller breken. Dierlijke melk levert van nature veel calcium en goed opneembare eiwitten die essentieel zijn voor sterke botten. Aan plantaardige melkvarianten zoals haverdrink wordt soms calcium toegevoegd, maar vaak is dit minder goed opneembaar en is het eiwitgehalte lager.

Jongeren die dierlijke producten massaal laten staan zonder supplementen te nemen, komen volgens experts tekort:

Koemelk bevat per 100 ml circa 132 mg calcium en 3,6 gram eiwit.

Havermelk haalt slechts 120 mg calcium en 1,1 gram eiwit per 100 ml.

De verschillen zijn relevant. Wie op jonge leeftijd te weinig bouwstoffen binnenkrijgt, zal later eerder last krijgen van kwetsbare botten en een verhoogde kans op heupbreuken, een groeiend probleem dat jaarlijks duizenden ziekenhuisopnames veroorzaakt.

Wie zijn botten wil beschermen, doet er volgens orthopeden goed aan om voldoende te bewegen, calciumrijk te eten en goed te letten op de voedingswaarde van alternatieven. Een bewuste plantaardige keuze is prima, maar een goede aanvulling of verrijking is noodzakelijk, zeker voor opgroeiende jongeren.

