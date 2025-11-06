Sprookje wordt werkelijkheid: Fransman stuit in eigen tuin op schat van 700.000 euro

Een inwoner uit de buurt van de Franse stad Lyon heeft bij de aanleg van een zwembad de ontdekking van zijn leven gedaan. In zijn tuin lag een heuse schat verborgen ter waarde van 700.000 euro, meldt de regionale krant Le Progrès.



Het klinkt als een sprookje: tijdens graafwerkzaamheden zomaar op vijf goudstaven en een hoop gouden munten stuiten. Maar het overkwam een man uit Neuville-sur-Saône écht. De waardevolle bezittingen zaten goed beschermd in plastic zakjes.



De vondst dateert al van mei, maar werd nu pas bekend. De geluksvogel wilde op zeker spelen en trok met zijn fortuin naar het gemeentehuis. Na de nodige onderzoeken volgde fantastisch nieuws: het blinkende goud bleek niet gestolen en had ook geen archeologische waarde. Hij mocht zijn schat dus houden.



Waar het goud vandaan komt, blijft vooralsnog een mysterie. De man had de woning een jaar eerder op de kop getikt. De vorige eigenaar is overleden, bevestigt de burgemeester. De staven zijn naar schatting vijftien à twintig jaar oud en werden vervaardigd door een fabriek uit de buurt.

