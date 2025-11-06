Windturbine op 130 meter hoogte in brand, geen gevaar, geen gewonden

Een windturbine aan de Ebbenweg in Nieuwleusen is dinsdagavond in brand gevlogen. Het vuur bevond zich helemaal bovenin de molen op 136 meter hoogte. De brandweer leek niet veel te kunnen doen, omdat het vuur zo hoog zat. Niemand raakte gewond. Overal in de omgeving liggen verbrande brokstukken.De brand brak dinsdagavond uit op ongeveer 136 meter hoogte, de plek waar de turbine zit en de wieken beginnen. De molen zelf is rond de 200 meter hoog. De wieken van 68 meter lang komen er nog bij. Het is niet bekend wat het vuur heeft veroorzaakt.Dikke rookwolken dreven over Punthorst, want de wind kwam uit zuidelijke richting. De brandweer gaf aan dat er geen gevaar was, want de molens staat helemaal vrij in het buitengebied. Mensen werden wel aangeraden ramen en deuren dicht te houden.De brandweer zat eigenlijk een beetje met de handen in het haar. Wat te doen aan een brand op 130 meter hoogte? Uiteindelijk werd besloten niks te doen en de boel goed in de gaten te houden. Er vielen wel brokstukken naar beneden, maar de boel was afgezet en dat kon niet veel kwaad. Rond 22.00 uur ging het vuur uit.„We hebben gekozen voor het afbrandscenario, want op blussen op die hoogte, daar hebben we geen appratuur voor”, aldus Jan Wittenberg van de Veiligheidsregio IJsselland. „We hebben de turbine weer overgedragen aan de eigenaar en die moet bekijken wat er verder moet gebeuren.”De eigenaar van de twee windmolens aan de Ebbenweg en Meentjesweg in Nieuwleusen is de bewonerscoöperatie Nieuwleusen Synergie. Windpark Veur de wind is de naam van de twee molens die vanaf 2021 draaien. De opbrengsten vloeien terug in de gemeenschap. In het gebied Hessenpoort, Tolhuislanden en Staphorst staan in totaal zestien windmolens. Staphorst krijgt er nog twee bij.„We zijn enorm geschrokken van de brand”, zegt Warry Meuleman van Nieuwleusen Synergie. „De schade is enorm, dan heb je het over tonnen. We zijn nu in overleg met de leverancier Enercon en de gemeente. Dit is een project waar veel vrijwilligers bij betrokken zijn en dan gebeurt ons dit. Meer kan ik er nu niet over zeggen.”Hoewel zeldzaam komt het soms voor dat er brand uitbreekt in een windturbine, vaak met spectaculaire beelden tot gevolg, zeker als het donker is. Dat was dinsdagavond ook het geval. Het vuur trok veel belangstellenden.Gemiddeld wordt jaarlijks één op de twee- tot drieduizend turbines getroffen door brand. De oorzaken zijn meestal technisch van aard: kortsluiting, oververhitting of een defect in de generator. Soms slaat de bliksem in en ontsteekt olie of kunststof in de gondel. De gevolgen zijn lastig te bestrijden. Op een hoogte van honderd meter kan de brandweer weinig uitrichten.In de meeste gevallen laat men de turbine gecontroleerd uitbranden, om verdere schade of risico’s voor hulpverleners te voorkomen. Niet voor niks staan molens in het buitengebied. Mocht er wat misgaan, dan is de kans klein dat er slachtoffers vallen.Toch neemt de industrie het risico serieus. Moderne windturbines zijn uitgerust met branddetectiesystemen, hitte- en trilling­sensoren en verbeterde bliksembeveiliging. Fabrikanten investeren bovendien in zelfdovende materialen en automatische blussystemen.De coöperatie Nieuwleusen Synergie werd in 2012 opgericht met een helder doel: de inwoners van Nieuwleusen actief betrekken bij de energietransitie en de opbrengsten lokaal houden. Wat begon als een burgerinitiatief, groeide uit tot een bloeiende organisatie met zichtbare resultaten. Sinds 2021 draaien haar twee windmolens ten noorden van het dorp, goed voor duurzame stroom voor duizenden huishoudens.De winst gaat niet naar grote energiemaatschappijen, maar terug naar de gemeenschap. Met die opbrengsten investeert Nieuwleusen Synergie in uiteenlopende lokale projecten. Via het Energieloket Nieuwleusen krijgen inwoners gratis advies over isolatie, warmtepompen en zonnepanelen.De coöperatie organiseert daarnaast gezamenlijke inkoopacties voor duurzame producten, zodat verduurzamen betaalbaarder wordt. Ook is er het ZonCollectief Nieuwleusen, waarmee bewoners kunnen deelnemen aan lokale zonneparken zonder zelf panelen op hun dak te hebben.Verder ondersteunt de coöperatie dorpsprojecten zoals de verduurzaming van sportcomplexen, elektrische deelauto’s en het fonds Samen voor Nieuwleusen, dat verenigingen en sociale initiatieven helpt.