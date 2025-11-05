Man zit na schipbreuk ruim twee dagen vast op onbewoond eiland in IJsselmeer

Een man heeft na een schipbreuk op het IJsselmeer ruim twee dagen doorgebracht op een onbewoond eiland.Het zeiljacht van de man was vastgelopen op de keien van het eilandje De Kreupel ten oosten van Medemblik in Noord-Holland. De man overleefde zonder eten en drinken in een zelfgemaakte tent van zeilen.Om van de rust te genieten was hij vrijdag met zijn jacht voor anker gegaan vlak bij het eiland, toen het anker losraakte. De wind blies het jacht tegen de keien. Het schip raakte beschadigd en zonk deels.De eigenaar had geen apparatuur aan boord om noodsignalen uit te sturen en ook de batterij van zijn mobiele telefoon had het begeven. Daardoor kon de man op geen enkele manier contact leggen met de buitenwereld.Vanwege de slechte weersomstandigheden was het niet druk op het water en heeft geen enkel schip de schipbreukeling opgemerkt.Daar kwam verandering in toen zondagochtend eindelijk een zeiljacht passeerde en alarm sloeg. De bemanning van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) in Andijk vond de schipbreukeling en bracht hem naar de wal.De man was volgens de KNRM licht verzwakt, maar maakte het verder goed. In de jachthaven van Andijk kreeg hij een kop koffie, een douche en droge kleren. Daarna werd hij naar een hotel gebracht om aan te sterken.Daar vertelde hij dat hij enorm blij was met de komst van de KNRM omdat hij dacht dat hij op het eilandje het leven zou laten.De KNRM onderstreept dat het voor de man heel anders had kunnen aflopen en benadrukt dan ook het belang van het aan boord hebben van een marifoon, telefoon of noodvuurwerk.Het zeiljacht is niet meer te redden en wordt geborgen door Rijkswaterstaat.