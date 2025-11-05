De tijd dat een hamburger uitsluitend uit vlees bestond, is voorbij. Supermarkten als Jumbo en Lidl versnellen de eiwittransitie door hybride vleesproducten te introduceren. Inmiddels is al 65% van de hamburgers en worsten bij Jumbo deels plantaardig samengesteld, vaak met veldbonen van Nederlandse bodem. Volgens Jumbo wordt dit bewust niet uitbundig gecommuniceerd: “Op die manier maken we het voor klanten eenvoudiger om mee te doen aan een meer plantaardig dieet, zonder hen af te schrikken”.​
Vleesleverancier Van Loon verkoopt nu 3% hybride vlees en wil dit in 2027 verhogen naar 7,5%. Ook andere fabrikanten en retailers werken steeds vaker met hybride producten, waarbij tot 30% van het vlees wordt vervangen door plantaardige eiwitten. Voor consumenten betekent dat een subtiele verandering in het schap, vaak gecommuniceerd via een kleine aanpassing in de ingrediëntenlijst.​

Volgens ProVeg kan het zelfs lekkerder zijn dan klassiek vlees, zeker als het percentage plantaardig oploopt.​
Nederlandse supermarkten streven naar een voedingspatroon waarbij in 2030 het aandeel plantaardige eiwitten stijgt naar 60% en dierlijke eiwitten daalt naar 40%. Op dit moment is die verhouding nog 40:60 in het voordeel van dierlijk eiwit. De trend richting hybride is dus onderdeel van een grotere maatschappelijke transitie.​