Steeds minder vlees in je burger: Hoe hybride vlees langzaam onze supermarkt verovert

De tijd dat een hamburger uitsluitend uit vlees bestond, is voorbij. Supermarkten als Jumbo en Lidl versnellen de eiwittransitie door hybride vleesproducten te introduceren. Inmiddels is al 65% van de hamburgers en worsten bij Jumbo deels plantaardig samengesteld, vaak met veldbonen van Nederlandse bodem. Volgens Jumbo wordt dit bewust niet uitbundig gecommuniceerd: “Op die manier maken we het voor klanten eenvoudiger om mee te doen aan een meer plantaardig dieet, zonder hen af te schrikken”.​

Vleesleverancier Van Loon verkoopt nu 3% hybride vlees en wil dit in 2027 verhogen naar 7,5%. Ook andere fabrikanten en retailers werken steeds vaker met hybride producten, waarbij tot 30% van het vlees wordt vervangen door plantaardige eiwitten. Voor consumenten betekent dat een subtiele verandering in het schap, vaak gecommuniceerd via een kleine aanpassing in de ingrediëntenlijst.​



Volgens ProVeg kan het zelfs lekkerder zijn dan klassiek vlees, zeker als het percentage plantaardig oploopt.​

Nederlandse supermarkten streven naar een voedingspatroon waarbij in 2030 het aandeel plantaardige eiwitten stijgt naar 60% en dierlijke eiwitten daalt naar 40%. Op dit moment is die verhouding nog 40:60 in het voordeel van dierlijk eiwit. De trend richting hybride is dus onderdeel van een grotere maatschappelijke transitie.​

Je moet goed nadenken over wat je zelf wilt en belangrijk vindt.

Meer bewustwording is sowieso belangrijk.



Hybride vlees. Hybride auto’s. Waar gaat dat naartoe?

Toch maar weer naar de islamitische slager

