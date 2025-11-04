Hoogbejaarde Duitser (90) ramt met sportwagen betonnen muur van parkeergarage

Een 90-jarige Duitse automobilist is met zijn Porsche Carrera door een betonnen muur in een parkeergarage in Ludwigsburg gereden en boven een ventilatieschacht blijven hangen. Dat meldt de politie van de Zuid-Duitse stad. Wonder boven wonder bleef de hoogbejaarde man zelf ongedeerd.De man reed met zijn auto achteruit tegen de dikke muur aan en brak erdoorheen, aldus de politie. De auto bleef vervolgens ongeveer vijf meter boven de vloer van de schacht hangen. Brandweerlieden moesten ingrijpen om de beknelde man uit zijn voertuig te bevrijden.„De man heeft waarschijnlijk het gaspedaal ingedrukt in plaats van de rem’’, zo vermoedt Ralf Dall’Osteria, gebouwbeheerder van de gemeentelijke nutsbedrijven van Ludwigsburg. „De muur was 17,5 centimeter dik, dat moet een flinke klap geweest zijn. Gelukkig raakte niemand gewond.’’ Hij hoopt de schade voor de Kerst te hebben hersteld, zo zegt hij tegen de Duitse nieuwssite 7Aktuell.Een brandweerman die bij de reddingsactie assisteerde zei nooit eerder zo’n situatie te hebben meegemaakt. „Als ik dit niet met eigen ogen zou hebben gezien, had ik het nooit geloofd.’’Om de sportwagen te bergen, lieten hulpverleners hem voorzichtig in de schacht zakken nadat ze hem hadden vastgezet, aldus de politie. De schade wordt geschat op ongeveer 95.000 euro. De oorzaak van het ongeval wordt nog onderzocht.