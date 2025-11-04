Proef met kamerverhuur in Enschede flopt: hoge kosten, amper matches

Enschede stopt eind dit jaar met het project 'Onder de Pannen'. Daarbij kunnen huiseigenaren tijdelijk een gemeubileerde kamer verhuren aan een student, iemand die in scheiding ligt of om een andere reden dringend woonruimte nodig heeft. Het project kostte ruim een ton, maar leverde weinig op.

'Onder de Pannen' is bedoeld om zogenoemde economisch daklozen in de stad te helpen. Dat is een groep mensen die dakloos is, maar vaak nog wel gewoon een baan of studie heeft. Het project hielp op andere plekken in het land, zoals Amsterdam en Utrecht, al honderden mensen aan woonruimte.



In Enschede lukte dat via het project tot nu toe vijf keer. De ambitie was om eind dit jaar minimaal dertien matches te hebben, maar dat is dus niet gelukt.

"Het aantal, afgezet tegen de kosten van 120.000 euro voor een half jaar, maakt dat het college heeft besloten om de pilot te stoppen", antwoordde wethouder Arjan Kampman vanavond op vragen van het CDA. "We moeten immers financieel scherp aan de wind zeilen, op heel veel terreinen."



CDA-raadslid Meryam Sumer sprak medewerkers die betrokken zijn bij de 'Onder de Pannen'-pilot. "Zij geven aan dat het project een aanloop nodig heeft en dat het voortijdig beëindigen zonde zou zijn, zeker gezien de huidige woningnood en de kwetsbare doelgroep die hiermee geholpen wordt", zei Sumer.

Wethouder Kampman antwoordde daarop dat het gemeentebestuur zich ervan bewust was dat het project een lange aanloop nodig zou hebben. "Maar minimaal dertien matches was wat ons betreft niet een superhoog getal. Het beperkte aantal plaatsingen tot nu toe is voor het college aanleiding om ermee te stoppen", zei hij.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.