Vrouw die met drie banen ziek uitviel, moet 73.000 euro terugbetalen

Een vrouw die drie voltijdbanen naast elkaar nam en daarna al snel ziek uitviel, moet ruim 73.000 euro aan onterecht uitgekeerd salaris terugbetalen. Volgens de vrouw waren de werkzaamheden prima naast elkaar uit te voeren, maar de rechter denkt daar anders over.



Dat blijkt uit een uitspraak van de rechtbank Amsterdam, die vrijdag openbaar werd.



De vrouw begon in september 2021, tijdens de lockdown in de coronaperiode, te werken voor Henkel, het bedrijf achter Persil-wasmiddel, Schwarzkopf-shampoo en Pritt-stift. Als zogenoemde 'data scientist' verdiende zij een bruto maandsalaris van ruim 5000 euro.



Zonder dat haar werkgever te vertellen, ging de vrouw vier maanden later ook voltijds aan de slag bij stickerfabrikant Avery Dennison. En diezelfde maand, januari 2022, begon zij aan een voltijdsstage bij ABN Amro. Ten slotte werkte ze ook nog af en toe voor de Vrije Universiteit in Amsterdam. Nog afgezien van de baan bij de universiteit moest de vlijtige vrouw in principe dus 120 uur per week werken.



Dat hield de vrouw, overigens ook nog eens een alleenstaande moeder van twee kinderen, niet lang vol. Eind februari, na een half jaar bij Henkel te hebben gewerkt, meldde de werkneemster zich ziek. In de periode van ruim twee jaar dat zij arbeidsongeschikt bleef, betaalde het bedrijf haar salaris door.



Twee maanden na haar ziekmelding bij Henkel meldde zij zich ook ziek bij haar twee andere werkgevers. Ook daar ontving zij loondoorbetaling en later ziektewet-uitkeringen.



Maar uiteindelijk liep de vrouw toch tegen de lamp. Bij de aanvraag van een WIA-uitkering in 2024 kreeg Henkel van het UWV te horen dat de zieke werkneemster een tweede dienstverband had. Uit vervolgonderzoek kwam uiteindelijk ook de derde voltijdsbaan aan het licht, en haar werkzaamheden voor de universiteit.



Henkel verbrak niet alleen het arbeidsverband met de vrouw wegens langdurige arbeidsongeschiktheid, maar spande daarnaast ook een rechtszaak tegen haar aan om een deel van het tijdens haar ziekte uitbetaalde salaris terug te krijgen.



Voor de Amsterdamse rechtbank betoogde de werkneemster dat zij niets hoefde terug te betalen. Volgens haar was Henkel van haar andere banen op de hoogte geweest. Ook stelde zij dat de werkzaamheden uitstekend naast elkaar uit te voeren waren. Uit de recent openbaar geworden uitspraak blijkt dat de Amsterdamse kantonrechter dat allebei 'volstrekt ongeloofwaardig' vindt.



De kantonrechter erkent dat Henkel de vrouw niet formeel had verboden om nevenwerkzaamheden te verrichten, en mogelijk ook op de hoogte was geweest van de werkzaamheden voor de universiteit. Maar volgens de rechter had de vrouw kunnen begrijpen dat het uitoefenen van drie voltijdsbanen niet door de beugel kon.



De vrouw had 'moeten inzien dat zij bij deze drie werkgevers te kort zou schieten in de vervulling van haar taken en dat drie fulltime dienstverbanden als alleenstaande moeder met twee kinderen niet te combineren valt', aldus de uitspraak. "Dit wordt bevestigd doordat de vrouw ziek is uitgevallen."



Volgens de rechter mag Henkel het salaris en ziektewetinkomsten die de vrouw uit haar andere twee voltijdsbanen genoot daarom verrekenen met het loon dat het bedrijf haar betaalde tijdens de ziekte. Dat ging in 2022 om ruim 36.000 euro, in 2023 om bijna 28.000 euro en in 2024 om nog eens 9000 euro. In totaal komt moet de vrouw Henkel 73.285 euro terugbetalen. Ook draait zij op voor bijna 3.300 euro aan proceskosten.



Volgens de kantonrechter moeten het bedrijf en de ex-werkneemster 'in overleg gaan over de wijze waarop de vrouw dit bedrag betaalt, nu niet aannemelijk is dat zij dit bedrag ineens zal kunnen voldoen'.

