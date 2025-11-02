Zwarte katten offeren bij Halloween: Spaanse stad wil einde aan dubieus ritueel

Kattenliefhebbers in de Spaanse stad Terrassa die in deze periode een zwarte kat willen adopteren, komen van een koude kermis thuis. De burgemeester van de stad heeft een verbod ingesteld op adoptie van de beestjes. De reden: een groep Spanjaarden mishandelt zwarte katten tijdens Halloween.



Het is vandaag 31 oktober en dus is het op veel plekken griezelen geblazen. Het is Halloween, in principe een Amerikaans horrorfeest, maar de laatste jaren wordt het ook steeds vaker in Europa gevierd. Wij kennen het vooral van de enge maskers, het laten schrikken en het langs de deuren gaan voor snoep. Maar er zijn ook andere tradities, zoals in Spanje.



Specifiek zwarte katten zouden door sommige Spanjaarden worden gebruikt bij satanische rituelen. Halloween-liefhebbers zouden zelfs tijdelijk een zwarte kat uit het asiel halen, alleen voor de viering rond 31 oktober. Sommige van die katten zouden gebruikt worden als levende decoratie, andere katten zouden gewond raken als gevolg van mishandeling.



Reden genoeg voor de burgemeester van de Catalaanse stad Terrassa om dat een halt toe te roepen. Hij beschermt de zwarte kattenpopulatie door een verbod op adoptie in te stellen. Dat verbod ging op 6 oktober in en geldt tot en met 10 november. In die periode is het opvangen of adopteren van zwarte katten niet toegestaan.



Noel Duque, zoals de burgemeester heet, zegt erover tegen Spaanse media: "Het aantal adoptieaanvragen voor zwarte katten neemt toe rond Halloween. Er is een klein percentage van de mensheid dat misschien nooit geboren had moeten worden." Daarmee keurt hij het tijdelijk adopteren van zwarte katten duidelijk af. In Terrassa leven 9800 katten, zo'n 100 zitten er in een asiel.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.