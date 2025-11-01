Hester was 6 uur in de weer om moeder (97) te laten stemmen

Voor de 97-jarige Riehette is stemmen allesbehalve vanzelfsprekend. Ze groeide op in een tijd waarin vrouwen nog niet zomaar hun stem konden laten horen. Daarom gaf ze haar dochter Hester een volmacht, maar die moest heel wat obstakels overwinnen voordat haar moeders stem eindelijk telde.



De 97-jarige Riehette uit Warnsveld machtigde haar dochter om namens haar te stemmen bij de landelijke verkiezingen van afgelopen woensdag. De avond ervoor belde ze om 23.00 uur nog even, om zeker te weten dat alles goed zou gaan.



"Het stemmen is heel belangrijk voor haar", vertelt haar dochter Hester Macrander aan RTL Nieuws. "Zij komt nog uit een tijd waarin het helemaal niet vanzelfsprekend was dat je als vrouw mocht of kon stemmen. Ze had als jong meisje bijvoorbeeld een wiskundeknobbel, maar mocht niet op de fiets naar de hogereburgerschool. Daardoor kwam ze op de huishoudschool terecht, terwijl haar broer wél mocht gaan."



Ze kreeg uiteindelijk vijf kinderen. "Zonder de komst van de pil waren dat er zeker meer geweest. Dat was het leven van haar generatie. Daarom is stemmen voor haar zo belangrijk."



Riehette heeft inmiddels vier uitgesproken feministische dochters. "Stemmen is ook míjn ding", zegt Hester. "Ik besef heel goed waar mijn moeder vandaan komt. Ik heb nu alle vrijheid van de wereld, en juist daarom vind ik dat ik de verantwoordelijkheid heb om die vrijheid te gebruiken."



Woensdagochtend om 9.00 uur stond Hester in Zutphen klaar om voor zichzelf en haar moeder te stemmen. Dat liep alleen anders dan gedacht.



"Met de machtiging en een kopie van haar paspoort in mijn hand stond ik klaar bij het stembureau. Maar daar kreeg ik te horen dat je bij de landelijke verkiezingen in je eigen gemeente moet stemmen - bij de provinciale verkiezingen hoeft dat niet. De vrijwilligers van het stembureau zeiden dat het inderdaad verwarrend was en dat het in kleine letters achter op de stempas stond. Maar die had ik niet gelezen. Ik kon dus alleen mijn eigen stem uitbrengen." Volgens informatie op de site van de Rijksoverheid had Riehette in dit geval een kiezerspas moeten aanvragen voor haar dochter.



Teleurgesteld fietste Hester naar huis, dronk een kop koffie en besloot dat haar moeders stem niet verloren mocht gaan.



"Mijn moeder woont in de gemeente Arnhem, dus ik pakte de trein daarnaartoe en wilde daar voor haar stemmen. Maar toen bleek dat dat ook niet kon, omdat ik zelf al in Zutphen had gestemd. 'Iets met fraude', mompelde de vrijwilliger van het stembureau."



Dan moest haar moeder het maar zelf doen, besloot Hester. Omdat haar moeder zo slecht ter been is kon ze dat niet zelf doen. Hester pakte haar vouwfiets en kwam precies rond etenstijd aan bij het verzorgingstehuis van haar moeder in Warnsveld.



"Nadat mijn moeder klaar was met eten, moest ze naar boven om met kleine, langzame stappen haar paspoort op te halen. Daarna moest ze nog even naar het toilet. Je weet hoe dat gaat op die leeftijd, dat gaat allemaal niet meer zo snel. We waren zo anderhalf uur verder voordat ze eindelijk naar beneden kon om te stemmen."



En dat deed Riehette met veel trots. "Ik zei nog: 'Mam, ik maak een foto van je, net zoals ze dat bij de lijsttrekkers doen als die stemmen.' Ze glunderde van oor tot oor."



Hester is blij dat ze de moeite heeft genomen om haar moeder te helpen stemmen. Toch vindt ze dat de overheid beter moet nadenken over de communicatie rond het stemmen bij volmacht.



"Ik denk dat er veel stemmen verloren zijn gegaan. Ik deelde mijn verhaal op sociale media en kreeg veel reacties van mensen bij wie het ook mis was gegaan met de machtiging. Je moet maar net de tijd en de mogelijkheid hebben om door te zetten. Als mijn moeder aan de andere kant van het land had gewoond, was haar stem verloren gegaan."

