Komt er serieus een maximumsnelheid voor voetgangers in Slowakije?

Opvallend nieuws deze week: in de Slowaakse hoofdstad Bratislava zou een maximumsnelheid worden ingevoerd voor voetgangers. Je zou vanaf 1 januari 2026 niet harder mogen lopen dan 6 km/u. Snelwandelvereniging De Vlotte Pas was woest. Maar wat blijkt nu: er is sprake van een klein misverstand. Er komt wel een maximumsnelheid op het voetpad, maar niet voor voetgangers.



De ADAC, wat de Duitse ANWB is, zorgt voor opheldering. Het zijn niet de voetgangers die zich aan de maximumsnelheid van zes km/u moeten houden, maar alle weggebruikers die zich op het trottoir bevinden. Het gaat hier dus om elektrische steps en bijvoorbeeld scooters, want die mogen daar klaarblijkelijk ook op het voetpad rijden.



Alle voertuigen op het voetpad moeten dus de wandelsnelheid aanhouden. Het doel van de wet is om

de veiligheid op de stoep te vergroten en het toenemende aantal aanrijdingen met scooterrijders te voorkomen. In Nederland is deze wet niet van toepassing omdat je hier zelfs niet mag fietsen op het voetpad. Een maximumsnelheid voor iets anders dan voetgangers zou dus nutteloos zijn.



Mocht je dus volgend jaar een keer op vakantie gaan naar Bratislava en je pakt zo’n deelstep, dan moet je op het voetpad dus stapvoets rijden. Er wordt ook gekeken of de stepjes niet gewoon begrensd kunnen worden zodat ze zich automatisch aan deze snelheid houden. De boete zou zo’n 50 euro worden voor mensen die te snel steppen.

Reacties

