Marco komt met hand vast te zitten in gleuf stembus na aandrukken biljet

Dat het uitbrengen van je stem niet altijd zonder gevaar is, blijkt uit het verhaal van de 40-jarige Marco uit Barneveld. Bij het uitvoeren van zijn burgerplicht raakte de Barnevelder tot bloedens toe gewond aan zijn hand toen die vast kwam te zitten in de gleuf van de stembus.Marco (40) had moeite om het stembiljet in de container te krijgen, zo vertelt hij aan de Barneveldse Krant. "Daarom duwde ik het papier erin."Zijn hand terughalen, ging echter niet meer. Zijn vrouw dacht vervolgens dat hij een grap maakte.Omdat aan de binnenkant van de gleuf een scherpe rand zat, begon de hand van Marco ook nog eens te bloeden. Er moest gereedschap aan te pas komen om de hand los te krijgen. Het duurde uiteindelijk een half uur om de Barnevelder uit zijn benarde positie te bevrijden. In de Barneveldse Krant spreekt hij van 'verkiezingen om nooit te vergeten'.