Italiaanse rekenkamer keurt plan voor brug naar Sicilië af

De Italiaanse rekenkamer weigert de plannen van de regering van premier Meloni goed te keuren om een brug tussen Sicilië en het Italiaanse vasteland te bouwen. Dat besluit kwam na een hoorzitting over de plannen.De reden voor de afkeuring is nog niet bekendgemaakt, dat gebeurt pas over dertig dagen. Een van de leden van de rekenkamer wierp tijdens de hoorzitting de vraag op of de aanbesteding wel volgens de regels van de Europese Unie is verlopen. Ook trok zij de financiële onderbouwing van de plannen in twijfel.Premier Meloni is furieus over het besluit. Ze spreekt van "onaanvaardbare inmenging" in het werk van de regering en een "politieke keuze". Minister Salvini van Binnenlandse Zaken zegt dat de regering alles zal doen om het project door te zetten.De bouw van een brug over de Straat van Messina is een langgekoesterde wens in de Italiaanse politiek. In de plannen van de huidige regering wordt de brug bijna 3,7 kilometer lang. Met de bouw is ten minste 13,5 miljard euro gemoeid. De brug zou over zeven of acht jaar klaar moeten zijn.In theorie kan de Italiaanse regering het besluit van de rekenkamer negeren door te verklaren dat het project van groot algemeen belang is. Maar tegenstanders kunnen dan naar de rechter stappen, tot aan het Europese Hof van Justitie aan toe. Dat zou op zijn minst grote vertraging opleveren.De bouw van de brug door een Italiaans-Spaans-Japans consortium zou volgens de planning eind dit jaar al moeten beginnen.