Landelijke opkomst bij Tweede Kamerverkiezingen 38 procent; Schiermonnikoog noteert meer dan 100 procent

Halverwege de middag heeft 38 procent van de kiesgerechtigden gestemd voor de Tweede Kamerverkiezingen, zo blijkt uit gegevens van Ipsos I&O. Daarmee ligt de opkomst iets lager dan bij de verkiezingen van 2023, toen rond hetzelfde tijdstip 40 procent van de kiezers naar de stembus was gegaan.



Op Schiermonnikoog lag de opkomst om 15.00 uur op 101 procent. Dat percentage komt doordat ook toeristen en tijdelijk verblijvende kiezers op het eiland hun stem mogen uitbrengen. Burgemeester Ineke van Gent meldde op X dat ze haar stem heeft uitgebracht en sprak van een “mega-hoge opkomst”. De gemeente telt in totaal 792 kiesgerechtigden.

