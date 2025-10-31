Recordhoeveelheid regen in Vietnam: 1,7 meter in één dag

In de Vietnamese stad Hue is binnen 24 uur 1,7 meter regen gevallen, een nieuw record voor het land. Dat meldt het Vietnamese ministerie van Milieu. Grote delen van de stad, waaronder de historische keizerlijke citadel, staan onder water.



Ook in andere delen van centraal Vietnam heeft het hevig geregend. In Hoi An, eveneens een populaire toeristenbestemming, zijn straten volledig blank komen te staan.



Meer dan 8.600 mensen uit vier provincies zijn sinds zaterdag geëvacueerd naar scholen en andere openbare gebouwen vanwege het gevaar voor overstromingen en aardverschuivingen.



Het vorige nationale record voor neerslag in 24 uur stond op 0,99 meter en werd in 1999 eveneens in Hue gemeten. Tussen zondagavond 19.00 uur en maandagavond 19.00 uur registreerden drie meetstations in de regio nu respectievelijk 1,7 meter, 1,1 meter en iets meer dan 1,0 meter regen.

