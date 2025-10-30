Achtergelaten cruisepassagier (80) dood teruggevonden op Australisch eiland

Een 80-jarige vrouw die afgelopen weekend per ongeluk door haar cruisemaatschappij was achtergelaten op een Australisch eiland is dood teruggevonden. De Australische Maritieme Veiligheidsautoriteit (AMSA) onderzoekt de zaak en wil later deze week in de stad Darwin in gesprek met de bemanning, schrijft de Britse omroep BBC.



De vrouw maakte zaterdag met andere passagiers een trektocht op Lizard Island, een eiland dat ligt aan het Great Barrier Reef, het grootste koraalrif ter wereld. Op weg naar het hoogste punt, Cook's Look, zou ze even pauze hebben genomen en alleen zijn achtergebleven.



Rond zonsondergang vertrok de cruiseboot bij het eiland, om een paar uur later terug te keren toen bleek dat de vrouw niet aan boord was. De kustwacht werd daarop ingeseind. Na een grootschalige zoekactie waarbij een helikopter het wandelpad belichtte, werd de vrouw zondagmorgen dood gevonden.



Rederij Coral Expeditions heeft inmiddels contact gehad met de familie van de vrouw en spreekt van een "tragische dood". "Hoewel het onderzoek naar het incident nog loopt, betreuren we dit ten zeerste en bieden we de familie van de vrouw onze volledige steun aan", aldus directeur Mark Fifield.



De BBC heeft vernomen dat Lizard Island de eerste stop was voor de vrouw tijdens een 60 dagen durende cruise rond Australië. Het vrij nieuwe schip, de Coral Adventurer, biedt plaats aan maximaal 120 gasten en is speciaal gebouwd om afgelegen gebieden voor de Australische kust te kunnen bereiken, valt te lezen op de website van de rederij.

Reacties

30-10-2025 12:27:09 allone

Oudgediende



Wegvaren zonder te kijken of alle passagiers aan boord zijn??

Rondlopen zonder op elkaar te letten?

Zeer onverantwoordelijk.

Maar waaraan en waardoor is ze zo snel gestorven?



30-10-2025 18:49:54 omabep

Oudgediende



Waarom gebruiken ze geen card om aan en van boord te gaan, dan kan de kapitein zien welk nummer er niet aanwezig is als zo'n soort systeem hadden gebruikt. Ze gebruiken toch ook een soortgelijk systeem in hotelkamers.

