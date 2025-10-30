Rotterdam wil huizen bouwen, maar kan erven van grondeigenaar niet vinden

De gemeente Rotterdam weet niet wie de erfgenamen zijn van een stukje grond in Rotterdam-Zuid. Rotterdam wil graag huizen bouwen op die plek, maar dat kan niet zolang niet bekend is van wie het perceel is.



De gemeente is wettelijk verplicht om er alles te doen de eigenaren op te sporen. "Het is echt een puzzel", zegt Merel Verhoeven van de gemeente tegen de regionale omroep Rijnmond. "We zoeken al ruim een jaar in archieven, bevolkingsregisters en via een notaris. Tot nu toe zonder veel resultaat."



De oorspronkelijke eigenaar van het 'vergeten' perceel is een vrouw met de naam Wilhelmina Fokkolina Meppelder. Zij werd geboren in 1853. Het is niet duidelijk wanneer zij is overleden of aan wie ze het perceel naliet. Rotterdam deed begin deze maand een oproep in verschillende kranten, zonder resultaat. De gemeente hoopt dat iemand alsnog de naam van de overleden eigenaresse herkent en meer informatie heeft.



De gemeente heeft de namen gevonden van twaalf familieleden, maar ook van hen ontbreken geboorte- of overlijdensdata. In enkele gevallen bleek alleen een oud adres bekend.



Het perceel ligt aan de Hilledijk precies tussen twee populieren in, aan de rand van een smalle groenstrook. Bijna alles eromheen is gemeentelijk bezit, behalve dat ene lapje grond. "Dat was een hele verrassing", zegt Verhoeven. "Daardoor kunnen we niet verder met bouwen."



Volgens het Kadaster zijn er in Nederland ruim 250.000 onverdeelde percelen. "Grond met of zonder pand waarvan de erfgenamen niet bekend zijn", legt Nicole Stappers van het Kadaster uit. Vaak gaat het om recente gevallen maar dit perceel in Rotterdam is volgens haar bijzonder: "Deze zaak is wel heel oud."



De gemeente wil de exacte waarde van het perceel niet bekendmaken. Wie de stamboom erop naslaat en nakomeling blijkt te zijn van mevrouw Meppelder moet zich volgens de gemeente niet direct rijk rekenen. "De bestemming is deels openbaar groen en het is een klein stukje grond. Ik verwacht niet dat je er heel rijk van gaat worden", zegt Verhoeven.



Als niemand zich meldt, kan de gemeente de grond proberen op te eisen. Verhoeven: "Maar we moeten het proberen. Zonder deze stap kunnen we niet onteigenen."

