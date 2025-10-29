Provincie Groningen laat organisatie doorlichten na 'missers' rond gaswinning

De provincie Groningen laat de eigen organisatie doorlichten vanwege een reeks bestuurlijke fouten rondom gaswinning en mijnbouw. Provinciebestuurders moesten dit jaar meerdere keren excuses aanbieden, omdat ze bij belangrijke kwesties te laat in actie kwamen.



Zo vergat de provincie onlangs om bezwaar aan te tekenen tegen de verlenging van de gaswinningsvergunning in Pieterzijl. Ook zijn Kamerleden dit jaar te laat benaderd om bij het kabinet aan te dringen op een nieuw advies voor de gaswinning in het Warffumer Veld. Daags nadat een brief bij de Kamerleden was bezorgd, besloot het kabinet om de gaswinning in Warffum door te zetten. Gedeputeerde Susan Top moest daarvoor afgelopen maart door het stof.



De provincie vergat afgelopen juni ook om aan te haken bij een rechtszaak, waardoor de winning in Grijpskerk werd hervat. Karin Dekker (GroenLinks) bood daar excuses voor aan.



Dekker (GroenLinks) moet zich vandaag in een debat ook verantwoorden voor de laatste misser in het aardbevingsdossier, die rond de vergunning in Pieterzijl. Ondanks verschillende herinneringen werd de termijn voor het beroep bij de Raad van State gemist. Ze bood daar twee weken geleden haar "oprechte verontschuldigingen" voor aan.



De SP ziet het liefst dat Dekker wordt weggestuurd en heeft al een motie van wantrouwen klaarliggen, zegt de partij tegen RTV Noord. "Het is een van de belangrijkste dossiers in de provincie. We hebben al die jaren ellende gehad en toch gebeuren dit soort fouten. Dat mag gewoon niet", zegt Statenlid Agnes Bakker tegen de regionale omroep.



Het onderzoek in opdracht van de provincie wordt geleid door Simon Sibma, oud-topman van de Sociale Verzekeringsbank. Zijn rapport wordt uiterlijk half december verwacht en richt zich op de informatievoorziening en het besluitvormingsproces binnen de afdeling gaswinning. Analyses en interviews met betrokkenen moeten duidelijk maken wat er is misgegaan en hoe de kwaliteit van besluitvorming en uitvoering omhoog kan.



De provincie heeft al een aantal maatregelen aangekondigd die herhaling moeten voorkomen. Zo moeten bij gerechtelijke procedures voortaan minimaal twee medewerkers de voortgang en termijnen bewaken. Ook is er extra juridische capaciteit voor mijnbouw en krijgen bewoners die wel tijdig in beroep zijn gegaan ondersteuning.

