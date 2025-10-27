Van wok-to-go naar ik-pak-het-zo: man graait iPhone uit tas in restaurant Zwolle



Bij de wok-to-go lijkt alles eerst normaal. Twee mannen schuiven aan en doen alsof ze gewoon komen eten. De een heeft zijn petje verkeerd om en de ander, met baardje en slippers, zit rustig te wachten. Maar wokken? Ho maar. Ze hebben iets anders op het menu staan.



De man met het petje laat zijn arm steeds vaker richting de tas van de vrouw glijden, die achter hem zit. Hij hengelt naar waardevolle spullen. En dat doet hij met stalen zenuwen. Alsof het de gewoonste zaak van de wereld is, vist hij meerdere keren iets uit haar tas, bekijkt het en legt het terug. Tot het moment dat hij beet heeft.

De blauwe iPhone 16 van de vrouw verdwijnt soepel onder de tafel, recht in de handen van zijn maatje met het baardje. En weg zijn ze, zonder een hap te hebben gegeten, maar wel een iPhone rijker. De vrouw merkt pas later dat haar telefoon weg is. De mannen? Die zijn dan al lang gevlogen.



