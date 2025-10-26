Koperdief wandelt doodleuk schuur binnen terwijl vader en zoon aan het werk zijn

Zonder gêne loopt een onbekende man het erf op van een boerderij in het buitengebied van Haaksbergen. Terwijl vader en zoon aan het werk zijn, steelt hij zo'n 30 kilo koper.Zaterdag 13 september, iets na half twaalf in de ochtend. Vader en zoon zijn bij de boerderij aan de Munsterdijk aan het werk. Dan komt ineens een man rustig vanaf de weg het erf opgelopen. Alsof hij er thuishoort. Hij kijkt even rond, loopt een schuur binnen en komt daarna weer naar buiten met zijn handen vol koperkabels.Een paar minuten later verschijnt hij opnieuw in beeld. Nu met nóg meer spullen: een emmer vol koperafval en opnieuw kabels. Alles bij elkaar zo'n 30 kilo koper. En dat terwijl de bewoners een stukje verderop aan het werk zijn.Ooggetuigen hebben gezien dat de man net buiten het erf een auto had geparkeerd, met de motorkap omhoog. Vermoedelijk doet de man alsof hij pech heeft, wandelt een erf op, en als hij daar wordt aangesproken hangt hij een kletspraatje op over motorpech. Ziet hij niemand op zo'n erf, dan snuffelt hij rond en gaat op roverspad.De koperprijs is nu best goed, maar de buit in Haaksbergen levert ook weer geen gigantisch bedrag op voor deze man. Voor deze partij krijgt hij bij een handelaar waarschijnlijk maximaal 250 euro. Daar staat tegenover dat koperdieven hoge boetes riskeren en zelfs celstraffen als ze met gevaarlijke situaties knoeien, zoals bij diefstal van kabels bij het spoor.Metaalbedrijven zijn verplicht alles te registreren, juist om dit soort diefstallen te ontmoedigen. Omdat de boerderij op nog geen twee kilometer van de Duitse grens ligt, houdt de politie er rekening mee dat de man met zijn buit richting Duitsland is vertrokken.De dief heeft op zaterdagochtend 13 september een donkere joggingbroek met witte strepen bij de broekspijpen en grijsgekleurde sneakers. De politie hoopt dat iemand meer kan vertellen over deze man, of over zijn verblijfplaats.