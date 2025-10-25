De kracht van koffiedik: wetenschappers maken beton sterker en duurzamer

Voor miljoenen mensen is koffie wat hen ’s ochtends op de been houdt. En wie weet houden we binnenkort onze gebouwen er ook mee overeind. Wetenschappers van de RMIT University in Australië hebben ontdekt dat je gebruikte koffiedik kunt verwerken in beton, waardoor het materiaal tot wel 30 procent sterker wordt.

De wereld produceert jaarlijks naar schatting 10 miljard kilo koffieafval. Al die drab belandt meestal op de vuilstort, waar het methaan en CO₂ uitstoot. “De verwerking van organisch afval vormt een milieuprobleem”, zegt onderzoeker Rajeev Roychand van RMIT. “We wilden een manier vinden om dat afval nuttig te gebruiken in plaats van het te laten verrotten.”



Tegelijk kampt de bouwsector met een tekort aan zand, een essentieel bestanddeel van beton. “De voortdurende winning van natuurlijk zand om aan de groeiende vraag van de bouwindustrie te voldoen, heeft een grote impact op het milieu”, legt RMIT-ingenieur Jie Li uit.

Biochar

De onderzoekers gooiden het koffiedik niet zomaar in de cementmolen. Organisch materiaal breekt namelijk af en verzwakt het beton. Daarom gebruikten ze een proces dat pyrolyse heet: het afval wordt verhit tot zo’n 350 graden Celsius, zonder zuurstof. Zo ontstaat biochar: een koolstofrijk, houtskoolachtig materiaal dat ervoor zorgt dat beton juist sterker en flexibeler wordt.



Monsters die bij relatief lagere temperatuur waren verhit, bleken het beste te presteren. “Ons onderzoek bevindt zich nog in de beginfase, maar deze veelbelovende resultaten bieden een innovatieve manier om de hoeveelheid organisch afval die op de vuilnisbelt belandt sterk te verminderen”, besluit onderzoeker Shannon Kilmartin-Lynch.

Reacties

25-10-2025 17:46:10 Emmo

Stamgast



WMRindex: 70.677

OTindex: 28.760

En nou maar flink koffie drinken met z'n allen. Anders is niet voldoende koffiedik.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.