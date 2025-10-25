Pablo Chocobar? Douane ontdekt kofferbak vol zoetwaar bij Duitse grens

Er kon écht niets meer bij. Twee 28-jarigen hadden hun auto volgepropt met chocolade en reden daarmee de Duitse grens over bij Enschede. Vreemd, vonden de Duitse douaniers toen ze de kofferbak opendeden. Nog vreemder was de verklaring over de herkomst waarmee het tweetal op de proppen kwam.De totale waarde van de lading is volgens de Duitse politie zo'n 3800 euro. Alles lag los in de kofferbak, zonder verpakking of dozen. Het duo had het gekocht 'op een parkeerplaats in Nederland'."Door de omstandigheden gingen de collega's ervan uit dat het om gestolen goederen ging", zegt woordvoerster Verena John van het douanekantoor in Münster. Het tweetal is opgepakt. De politie doet verder onderzoek.Begin deze maand werd de Duitse politie ook al geconfronteerd met chocoladesmokkel. Toen ging het om een 24-jarige vrouw die voor 113 kilo aan chocolade in een auto had liggen. Ze werd betrapt in een Duitse supermarkt, waar ze voor nog eens 600 euro aan zoetwaar wilde inslaan.Verdacht en heel ongezond. Illegaal wordt het pas als de buit gestolen blijkt. Daarover is nog niets bekendgemaakt.