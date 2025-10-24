Nepbuikje en pop als baby: zo hield 'zwangere' Schotse (22) iedereen voor de gek





Kira Cousins ​​(22) organiseerde een feestje om het geslacht van de (niet-bestaande) baby te onthullen. Op haar social media liet ze zichzelf op foto's en video's lachend zien met een nepbuikje.



"De dag dat ze me vertelde dat ze zwanger was, was ik zo blij. Ik had het gevoel dat ik tante zou worden. Ze stuurde me zelfs echo's", zegt een goede vriendin volgens Britse media. "Ze heeft veel cadeautjes gekregen. Niemand dacht er ook maar een seconde aan dat ze niet zwanger was, of dat ze tegen iedereen loog."



Uiteindelijk bracht Cousins het blije nieuws dat Bonnie-Leigh Joyce op 10 oktober was geboren. Ze zou in haar eentje zijn bevallen.



Om haar leugen te kunnen voortzetten, had ze voor in de wieg een pop gezocht. Die kon bewegen en zag er heel echt uit. Niemand mocht dicht in de buurt komen van de 'baby'. Ze zal wel heel beschermend zijn, dacht haar omgeving. Als mensen op kraamvisite kwamen, lag de baby te slapen onder de dekens.



Haar vriendin had de 'moeder en baby' zelfs een keer meegenomen naar de supermarkt. "Ik reed 30 km/u op de snelweg omdat ik geen hobbels wilde raken of die verdomde pop wilde laten schrikken", zegt ze. Cousins kreeg veel steun nadat zou zijn geconstateerd dat haar baby een hartafwijking zou hebben. Ook dat was niet waar. Een jonge Schotse vrouw heeft maandenlang een zwangerschap in scène gezet en hield dit zelfs vol na de zogenaamde geboorte van haar kindje. Ze gebruikte een levensechte pop om haar familie om de tuin te leiden. Zelfs haar vriend trapte erin. "Ik ben te ver gegaan", geeft ze nu toe.Kira Cousins ​​(22) organiseerde een feestje om het geslacht van de (niet-bestaande) baby te onthullen. Op haar social media liet ze zichzelf op foto's en video's lachend zien met een nepbuikje. Foto "De dag dat ze me vertelde dat ze zwanger was, was ik zo blij. Ik had het gevoel dat ik tante zou worden. Ze stuurde me zelfs echo's", zegt een goede vriendin volgens Britse media. "Ze heeft veel cadeautjes gekregen. Niemand dacht er ook maar een seconde aan dat ze niet zwanger was, of dat ze tegen iedereen loog."Uiteindelijk bracht Cousins het blije nieuws dat Bonnie-Leigh Joyce op 10 oktober was geboren. Ze zou in haar eentje zijn bevallen.Om haar leugen te kunnen voortzetten, had ze voor in de wieg een pop gezocht. Die kon bewegen en zag er heel echt uit. Niemand mocht dicht in de buurt komen van de 'baby'. Ze zal wel heel beschermend zijn, dacht haar omgeving. Als mensen op kraamvisite kwamen, lag de baby te slapen onder de dekens.Haar vriendin had de 'moeder en baby' zelfs een keer meegenomen naar de supermarkt. "Ik reed 30 km/u op de snelweg omdat ik geen hobbels wilde raken of die verdomde pop wilde laten schrikken", zegt ze. Cousins kreeg veel steun nadat zou zijn geconstateerd dat haar baby een hartafwijking zou hebben. Ook dat was niet waar.

Reacties

24-10-2025 20:38:59 allone

Oudgediende



WMRindex: 53.679

OTindex: 96.370

Lang heeft deze baby toch niet geleefd. En nu? Hoe voelt de nep-moeder zich nu?

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.