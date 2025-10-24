Duitse politie schiet op gewapende man, blijkt deelnemer militaire oefening

Bij een militaire oefening in Duitsland is een militair gewond geraakt bij een schotenwisseling met de politie. Agenten hadden niet door dat de persoon met een geweer onderdeel uitmaakte van de oefening.



De politie werd gisteren gebeld door verontruste inwoners van de Zuid-Duitse plaats Erding die iemand zagen lopen met een geweer. De politie rukte daarop groot uit, met meerdere eenheden en een helikopter.



Wat de melders én de politie niet wisten was dat de gewapende persoon deel uitmaakte van de militaire oefening Marshal Power, waaraan momenteel zo'n 800 mensen meedoen. De oefening is bedoeld om de samenwerking tussen leger en hulpdiensten als politie en brandweer te verbeteren.



Volgens dagblad Bild opende de militair het vuur met oefenmunitie in de veronderstelling dat de toegesnelde agenten onderdeel waren van de training. Die reageerden daarop met echte kogels. De politie van Beieren spreekt van "een misverstand ter plekke".



Eén militair raakte lichtgewond bij het incident. Hij heeft het ziekenhuis inmiddels alweer kunnen verlaten.

Reacties

24-10-2025 16:07:53 Emmo

Stamgast



Quote:

De oefening is bedoeld om de samenwerking tussen leger en hulpdiensten als politie en brandweer te verbeteren. Bijzonder efficiënt als de politie nergens van weet. Oefening is natuurlijk met vlag en wimpel geslaagd. Bijzonder efficiënt als de politie nergens van weet. Oefening is natuurlijk met vlag en wimpel geslaagd.

24-10-2025 16:11:30 allone

Oudgediende



@Emmo : ja idd. Wat een geweldige samenwerking ja idd. Wat een geweldige samenwerking

