«
EU wil desinfecterende handgels verbieden, maar stuit op verzet: “De alternatieven zijn nog giftiger”
Koppel beklimt hoogste berg van Polen met baby van 9 maanden
»
KLM-vlucht naar Suriname wijkt uit: verkeerstoren blijkt onbemand wegens ziekmeldingen
Een KLM-vliegtuig van Amsterdam naar Suriname is woensdagmiddag lokale tijd uitgeweken naar buurland Frans-Guyana omdat de verkeerstoren onbemand was.
lees verder bij De Telegraaf
Emmo
24-10-25 - ©
De Telegraaf
Reacties
24-10-2025 12:15:09
allone
Oudgediende
WMRindex: 53.678
OTindex: 96.367
Heeft Suriname te weinig inwoners?!
Niet naar de Europese Unie? 🤔
24-10-2025 16:06:05
Emmo
Stamgast
WMRindex: 70.663
OTindex: 28.758
Quote
@allone
:
Heeft Suriname te weinig inwoners?!
We hebben hier nog wel wat apothekers uit Aleppo over.
24-10-2025 16:07:26
allone
Oudgediende
WMRindex: 53.678
OTindex: 96.367
@Emmo
: die maken goede zeep
