IJsland warmt razendsnel op: voor het eerst muggen gesignaleerd

Voor het eerst zijn muggen waargenomen op IJsland. Het eiland was een van de weinige plekken ter wereld waar het insect niet voorkwam, maar recent zijn er zeker drie exemplaren waargenomen. Doordat IJsland zeer snel opwarmt, wordt het steeds aangenamer voor insecten.



Volgens de Britse krant The Guardian voorspelden wetenschappers al langere tijd dat het opwarmende klimaat ertoe zou leiden dat muggen zich zouden vestigen op het eiland. IJsland warmt vier keer zo snel op als andere gebieden op het noordelijk halfrond.



Bovendien zijn er veel verschillende soorten broedplaatsen op het eiland, zoals moerassen en vijvers. Toch zullen veel muggen het niet lang volhouden. Voor veel soorten is het klimaat nog te streng op het eiland.



Ook verschillende diersoorten vestigen zich op en rondom IJsland. In de wateren rondom het eiland komen steeds meer vissoorten voor die er niet eerder zijn gesignaleerd, zoals makreel. Daarnaast neemt de omvang van gletsjers in rap tempo af.



Een medewerker van het IJslands Natuurwetenschappelijk Instituut bevestigt tegenover The Guardian de vondst van de muggen. "Het waren twee vrouwtjes en een mannetje." De soort die nu in IJsland is ontdekt, zou kunnen overleven op het eiland.



Doordat de aarde opwarmt, komen steeds meer muggensoorten voor op nieuwe plekken. Zo worden in Nederland de Aziatische tijgermug en de gelekoortsmug regelmatig waargenomen. Voorheen kwamen deze muggen vooral voor in landen als Thailand, Vietnam of Egypte. Deze soorten kunnen ziektes overbrengen zoals knokkelkoorts.

Dan mogen ze wel gaan nadenken over een andere naam.

@Emmo : klinkt niet paradijselijk genoeg.

Iets met zon en palmbomen?! klinkt niet paradijselijk genoeg.Iets met zon en palmbomen?!

