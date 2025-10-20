Net zo goedkoop tanken als in Duitsland? Dat kan in Steenwijk door benzineoorlog

Voor 1 euro 70 per liter benzine de auto voltanken, dat kan in Steenwijk. Daar blijven vanwege een voortdurende concurrentiestrijd tussen de verschillende benzinepompen de prijzen laag.

Het is een drukte van belang bij de benzinepomp van Fieten in Steenwijk. Steeds meer mensen van buiten Steenwijk weten inmiddels de benzinepompen te vinden. Want niet alleen de pomp van Fieten is goedkoop, maar ook die van andere benzinepompen in heel Steenwijk zijn de moeite waard om langs te rijden.



De concurrentiestrijd begon een klein jaar geleden, toen Fieten een nieuw benzinestation opende vlak langs de snelweg. "We geven altijd wat korting als we ergens een nieuwe locatie openen", zegt algemeen directeur Richard Fieten. "Op een zeker moment gingen ook andere collega's hun prijzen verlagen en wij hebben ze ook nog niet weer opgehoogd."

Zo houden de Steenwijker ondernemers elkaar in de tang, maar dat vinden mensen uit de regio geen probleem. "Ik rijd hier graag een klein stukje voor om", zegt een man uit Appelscha. "Ik moest hier toch in de buurt zijn".

Mensen rijden graag een stukje om

"Sinds het steeds bekender is dat hier de prijzen zo laag zijn, is de omzet hier ontzettend hoog", stelt Fieten. Maar inmiddels moet hij de brandstof bijna onder kostprijs verkopen, iets wat hem als ondernemer ook niet zint. "Maar we kunnen het opvangen met de andere 88 tankstations die wel winstgevend zijn. Omdat we zelf de brandstof inkopen, opslaan en vervoeren hebben we veel minder overheadkosten dan de grote ketens. We kunnen daardoor de prijzen wat drukken."

Hoelang de benzineoorlog in Steenwijk nog blijft duren, weet Fieten ook niet. Als het aan de inwoners uit de regio Steenwijk ligt, duurt die nog wel even voort.

Ik tank in Zwolle voor iets meer dan €1,80. Voor die tien cent de liter (tank meestal ca 40 liter) niet omrijden. 't Zou uitkunnen als ik in Steenwijk iets te zoeken had.

