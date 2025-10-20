Vrijwilligers dierenambulance belaagd omdat man niet wil dat ree wordt gedood

Vrijwilligers van de Dierenambulance wilden gisteren een zwaargewonde reebok uit zijn lijden verlossen - maar daar dacht een agressieve omstander anders over. De man belemmerde het werk van de vrijwilligers, waardoor het dier pas bij de dierenarts kon worden ingeslapen. "In het belang van het dier is het niet geweest."



Het voorval gebeurde gistermiddag in de buurt van de Noord-Limburgse plaats Venray. De vrijwilligers van de Dierenambulance kregen een melding binnen van een aanrijding met een reebok. Ter plaatse bleek het foute boel: het dier zou in shock verkeren en veel bloed verliezen, wat volgens de Dierenambulance duidde op inwendige bloedingen.



De beste oplossing voor het dier was om hem uit zijn lijden te verlossen, oordeelden de wildbeheerder en dierenarts die de reebok onderzochten. "Hoe graag we ook hadden willen helpen, dit was op dat moment de meest diervriendelijke oplossing", schrijft de Dierenambulance op Facebook.



Een van de omstanders was het daar niet mee eens, vertelt een woordvoerder van Dierenambulance Limburg Noord aan RTL Nieuws. "Hij stond erop dat het dier door een dierenarts gezien werd", vertelt hij. "Maar de vrijwilligers hadden het beeldmateriaal al lang gedeeld met de dierenarts."



De vrijwilligers vroegen de man - die overigens niet zelf de Dierenambulance had gebeld - weg te gaan. "Een jachtopziener moet het dier doodschieten, want dan kan hij nog terug de natuur in en worden opgegeten door andere dieren. Dat moet veilig gebeuren", legt de woordvoerder uit.



Dat liep alleen niet op rolletjes: de man weigerde te vertrekken. Hij zou zich daarbij agressief en bedreigend hebben opgesteld tegenover de vrijwilligers. "Hij belemmerde het werk van de jachtopziener, en bleef herhalen dat het dier naar de dierenarts moest. Hij bleek helemaal geen kennis van dieren of diergeneeskunde te hebben, dus dan vind ik dat je sowieso niet zo mag reageren."



De man zei ook wel voor de dierenartskosten te willen opdraaien. "Die kosten zijn sowieso al gedekt, want die betaalt de provincie", zegt de woordvoerder.



Om verdere escalatie te voorkomen, zijn de vrijwilligers met het zwaargewonde dier aan boord naar de dierenarts gereden. Dat hield de man niet tegen, maar hij achtervolgde de ambulance. Aan de balie werd hij tegengehouden, waarna hij met veel stampij zou zijn vertrokken.



Door de euthanasie kon het dier ook niet meer terug in de natuur worden gelegd. "Als een dier wordt ingeslapen, zitten er chemicaliën in het lichaam. Daardoor is de overleden reebok geen voedsel meer voor andere dieren."



De woordvoerder geeft aan begrip te hebben voor het gevoel van de man, maar tolereert met klem niet dat de vrijwilligers in hun werk worden belemmerd, en agressief worden benaderd.



De vrijwilligers krijgen vaker te maken met mensen die het oneens zijn met hun keuzes. "Dat komt vaak uit onwetendheid, omdat mensen denken dat alle dieren te helpen zijn. Maar soms moet je andere keuzes maken in het belang van het dier. Een zwaargewond dier kan niet meer revalideren, en dan kun je het best zo snel mogelijk handelen. De uitkomst van deze situatie is niet in het belang van het dier geweest."



De Dierenambulance Limburg Noord gaat geen juridische stappen ondernemen tegen de man, tenzij hij dat zelf wel doet.

