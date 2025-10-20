Politie zet drones in en slingert duizenden bellende fietsers op de bon

De politie in Oost-Nederland heeft drones ingezet om fietsers te controleren die hun telefoon gebruiken tijdens het rijden. De actie vond plaats in het kader van het Europese ROADPOL-initiatief, waarbij politiekorpsen extra controleren op afleiding in het verkeer.

“Het is een mooie actie om van afstand te kijken of mensen aan het bellen zijn. Vaak verdwijnt de telefoon namelijk al snel in de zak zodra men de politie ziet”, zegt Frits Lindeman, projectleider verkeer bij de politie.



Tijdens de controleweek werden in totaal zo’n 4300 bekeuringen uitgedeeld voor ‘het bezig zijn met andere dingen dan autorijden’, vertelt Lindeman trots in De Nationale Autoshow. “Daar horen fietsers ook bij.” Of de drones daadwerkelijk tot boetes hebben geleid, wil hij niet zeggen.

De boete voor het vasthouden van een telefoon op de fiets is €170,- (inclusief administratiekosten). Voor minderjarigen onder de 16 jaar is de boete €85,- en deze wordt naar de ouders gestuurd. Kinderen onder de 12 krijgen een waarschuwing in plaats van een boete.

De politie probeert de pakkans zo groot mogelijk te maken, legt Lindeman uit. “Door op zoveel mogelijk plekken aanwezig te zijn. Maar we zijn niet altijd overal, daarom bedenken we ook andere middelen om de aandacht hierop te vestigen.”



Volgens hem neemt de verleiding om de telefoon te pakken toe door de komst van rijhulpsystemen. “Maar we zijn nog niet op level vijf van autonoom rijden, dus je moet zelf de aandacht erbij houden.” Veel ongelukken ontstaan doordat bestuurders te laat reageren, omdat ze worden afgeleid door iets anders in de auto.

De inzet van drones past in een bredere trend van innovatieve handhavingsmethoden. Zo gebruikt de politie ook touringcars, om bestuurders van bovenaf te kunnen bespieden. Daarnaast is er de focusflitser: een camera die boven de weg hangt en door de voorruit kan kijken om vast te leggen of iemand met zijn telefoon bezig is.

Met deze middelen wil de politie één boodschap afgeven: houd je aandacht bij het verkeer, niet bij je scherm.

Reacties

